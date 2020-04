Kyrie Irving promet de jouer Kobe Bryant en tête-à-tête au paradis

Ce fut un début difficile pour 2020, car le monde a été secoué par la pandémie de coronavirus qui a également contraint la NBA à suspendre la saison 2019-2020 jusqu’à nouvel ordre.

Cependant, au milieu du coronavirus, il y a déjà un peu plus de deux mois depuis la mort tragique de Kobe Bryant après que lui, sa fille Gianna Bryant et sept autres ont été tués dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier. L’accident a choqué le monde et les joueurs utilisaient la saison pour honorer la légende des Lakers de Los Angeles sur et hors du terrain.

Bryant a passé les dernières saisons de sa carrière à encadrer certains des joueurs émergents de la NBA et l’un de ses étudiants les plus éminents était Kyrie Irving. Irving avait une relation étroite avec Bryant et se tournait souvent vers l’icône des Lakers pour obtenir des conseils.

Sur un récent Instagram Live, Irving a raconté une histoire sur lui et Bryant et a révélé qu’il attend avec impatience une revanche dans le ciel, via Twitter:

apprécié Kyrie raconter l’une de ses histoires préférées de Kobe des jours Cavs pic.twitter.com/5uM2mHmsFY

– Wobby Farha (@WorldWideWob) 28 mars 2020

Le jeu décrit par Irving s’est produit lors d’un match de saison régulière 2012-13 où Bryant a été remplacé par lui en haut de la clé. Bryant, malgré son âge avancé, était toujours en mesure de contrôler l’intensité défensive pour obtenir un arrêt sur une possession certaine et c’est exactement ce qui s’est passé alors qu’il a suivi le rythme d’Irving et a fini par bloquer son tir.

Ce fut une pièce mémorable pour les fans des Lakers car Bryant a montré qu’il n’était pas prêt à passer le flambeau et qu’il restait toujours l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Bien qu’Irving et les Cavaliers de Cleveland aient remporté ce match, c’était encore un rappel de la féroce compétitivité de Bryant et de sa volonté implacable sur le terrain de basket.

Même au milieu de la situation actuelle, les histoires de la carrière de Bryant peuvent encore donner un répit aux fans et l’occasion de se remémorer son héritage.