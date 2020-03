Kyrie Irving se joint aux dons au milieu du coronavirus

Bien qu’il n’ait pas été une saison en tant que membre de la Filets de Brooklyn, la relation de Kyrie irving et New York City remonte à plusieurs années. La base, née en Australie, a passé son enfance et son adolescence dans la périphérie de New York et quand il a grandi, il a décidé de retourner dans l’État qui l’a élevé pour passer plus de temps avec sa famille, en plus de jouer avec Kevin Durant.

Maintenant que la ville de New York est en crise au milieu de l’épidémie de coronavirus tentaculaire, Irving a profité de sa position privilégiée pour redonner quelque chose à la ville et a annoncé qu’il fera un don de 323 000 $ à l’organisation Feeding America, qui Il aide à nourrir les personnes les plus touchées au milieu de cette pandémie.

De plus, Irving aidera à distribuer plus de 250 000 repas dans la région de New York pour atténuer l’impact parmi ceux qui en ont le plus besoin. Un grand geste au milieu de moments difficiles.

