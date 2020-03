Kyrie Irving se souvient d’avoir grandi en tant que «fan des Nets en difficulté»

Jouer pour une franchise NBA est spécial, mais jouer pour l’équipe que vous avez grandie est encore plus unique. Kyrie Irving peut désormais faire ce dernier en tant que membre de l’organisation Nets.

Mais le fandom d’Irving est antérieur au déménagement à Brooklyn. Il est allé aux matchs des Nets alors qu’ils étaient encore joués à East Rutherford, New Jersey. Et Irving a des souvenirs très vivants ces jours-là, comme il l’a expliqué sur un flux Instagram en direct avec son ami Jerry Green:

Être un fan des Nets en difficulté à un moment donné … oh mon Dieu, mon frère. Tout mon peuple de Jersey le sait, avant que les Nets ne se rendent à Brooklyn, essayant de remplir la Continental Airlines Arena. Ils vendaient des packages de trois jeux pour environ 90 $. Ils avaient, comme, les Milwaukee Bucks, les Pacers et les Raptors, et vous pouviez les obtenir pour, par exemple, 99 $. Et mon père allait acheter ce paquet de jeux, et je me souviens juste de l’odeur du pop-corn, je me souviens des sièges.

Je suis rentré de ce match de finale que je suis allé voir mon père, nous étions dans les saignements de nez, mon frère. J’ai toujours la serviette blanche qui ondule quand ils étaient en finale.

Ces expériences avec son père ont joué un rôle dans la montée d’Irving en NBA. C’est ce qui l’a amené à écrire la promesse suivante dans son placard d’enfance:

Je vais à la NBA !!

