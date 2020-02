Kyrie Irving sera opérée sur son épaule droite et sera une longue période de faible

A confirmé que ce ne sera pas la saison de Kyrie Irving. La base de Brooklyn Nets, qui a intégré et quitté l’équipe toute la saison pour diverses blessures, sera opéré sur l’épaule droite et sera une longue période de retrait comme avancé dans The Athletic Shams Charania. Il faudra voir s’il revient avant la fin de la saison ou s’il revient à côté de Kevin Durant La prochaine campagne.

La star des filets Kyrie Irving est susceptible de subir une intervention sur son épaule droite et de manquer une longue période de temps, selon des sources de la ligue @TheAthleticNBA @Stadium.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 20 février 2020

