Kyrie Irving sort dimanche après avoir appris la mort de Kobe Bryant

La légende de la NBA et le formidable Kobe Bryant des Los Angeles Lakers sont décédés dimanche dans un accident d’hélicoptère. TMZ Sports a été le premier à annoncer la nouvelle, et cela a été confirmé par la suite par Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Wojnarowski a également rapporté que la fille de Bryant, Gianna, avec laquelle il avait assisté à un récent match au Barclays Center entre les Brooklyn Nets et les Atlanta Hawks, était avec son père dans l’accident. Bryant avait 41 ans. Sa fille avait 13 ans.

Toute la ligue a été durement touchée par la nouvelle de la mort de Bryant. Parmi ceux-ci se trouve le meneur des Nets Kyrie Irving, qui avait une relation étroite avec la légende du Laker.

Alors que le match de dimanche contre les Knicks de New York devrait se poursuivre, Irving ne participera pas, selon Shams Charania de The Athletic.

Kenny Atkinson, ému, a évoqué la mort de Bryant avant le match de dimanche:

Au nom de l’organisation Nets, nous aimerions exprimer nos plus sincères condoléances à la famille Bryant et à toutes les personnes touchées par la tragédie. … En tant qu’organisation, nous sommes dévastés. Nos joueurs sont dévastés. … Nous avons un joueur qui était très proche de Kobe. Nos pensées et nos prières l’accompagnent également. Juste une période difficile pour la NBA, pour nous tous.

