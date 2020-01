Kyrie Irving transmet un message à ceux qui discutent du vestiaire des Nets

On a beaucoup parlé de Kyrie Irving au fil des ans. Certains sont justifiés, d’autres peut-être pas. Mais le meneur des Brooklyn Nets continue de dire ce qu’il pense.

Mercredi, après que les Nets ont perdu contre les Sixers à Philadelphie et Irving a affiché un plus-moins de -29, il a fait des remarques sur la formation de Brooklyn. Le monde du basket-ball a été bloqué sur Irving pendant les 24 heures qui ont suivi.

Irving a touché la corde sensible pour certains avec la façon dont il s’est comporté – d’autant plus que l’on a beaucoup parlé de la façon dont le meneur peut gérer un vestiaire.

À l’entraînement de vendredi, Irving avait un message pour ceux qui remettent en question la façon dont il gère ses coéquipiers:

Ce n’est pas comme si je criais à tout le monde dans les vestiaires. Et vous entendez toutes ces histoires. À la fin de la journée. mon nom – il m’a été donné par mon grand-père – je suis très reconnaissant, mais il est dans la bouche de beaucoup de gens tout le temps, et c’est ce que c’est. J’ai gagné ce respect en termes de ma qualité de joueur, et il y a encore plus d’objectifs que je veux atteindre dans cette ligue, et je ne peux pas le faire sans améliorer une organisation et gagner un championnat, et c’est ce que cela se résume à, donc je vais continuer à pousser, je vais continuer à exiger la grandeur de moi-même et à exiger la grandeur de mes coéquipiers, et nous allons de là. Si c’est dur en tant que leader ou c’est trop pour n’importe qui: vous n’êtes pas dans nos vestiaires, restez à l’écart. C’est aussi simple que ça.

Ces commentaires interviennent peu de temps après qu’Irving a déclaré qu’il n’allait pas être mesquin à propos des rumeurs dites à son sujet.

EN RELATION: Kyrie Irving explique ses remarques sur l’alignement des Nets, a parlé à ses coéquipiers

.