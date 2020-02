L.A espère gagner après une perte émotionnelle

Après un bel hommage à Kobe Bryant, les Lakers de Los Angeles espèrent dépasser l’émotion et remporter une victoire lorsqu’ils affronteront les Kings de Sacramento.

Les Lakers ont perdu contre les Portland Trail Blazers un soir où le résultat était vraiment secondaire. Ce match consistait à rendre hommage à Bryant, qui a perdu la vie le 26 janvier dans un accident d’hélicoptère, avec sa fille Gianna Bryant et sept autres.

Les Lakers ont rendu un hommage parfait à l’homme qui a défini les 25 dernières années du basket-ball de Los Angeles, avec des vidéos et des performances d’Usher, Ben Hong, Boyz II Men, Charlie Puth et Wiz Khalifa. La nuit a été absolument remplie d’émotions, mais à la fin de la soirée, les Lakers sont sortis avec leur deuxième défaite consécutive.

Avec cela, les Lakers n’ont maintenant qu’une avance de trois matchs au sommet de la Conférence de l’Ouest avec les Nuggets de Denver. Un affrontement contre les Kings pourrait être exactement ce dont le violet et l’or ont besoin pour se remettre sur la piste gagnante.

Les Kings ont été liés aux Lakers la plupart des deux dernières semaines en termes de rumeurs commerciales. Selon les témoignages, les Kings ont offert Nemanja Bjelica et un choix de repêchage non divulgué en échange de Kyle Kuzma. Les Lakers ont refusé et ont répondu avec le même échange, mais en échange de Bogdan Bogdanovic.

Ce soir devrait être une chance intéressante pour les deux équipes de se voir avant la date limite de négociation de la NBA 2019-2020, le 6 février.

Les Lakers seront à nouveau en pleine santé pour ce match. Alex Caruso était une décision de temps de jeu mais a fini par jouer et être coincé avec la tâche de garder Damian Lillard. Il n’y aura pas de match aussi difficile dans celui-ci.

Cependant, les Kings présentent leurs propres problèmes d’affrontement avec De’Aaron Fox. Fox a inscrit 34 points, huit aides et quatre interceptions dans une victoire de 21 points sur les Los Angeles Clippers.

Les Kings seront privés de Marvin Bagley et Richaun Holmes pour ce match, ce qui signifie que les Lakers pourraient avoir une chance de profiter d’eux dans la peinture, même s’ils veulent avoir une petite composition de balles avec Anthony Davis à cinq.

Les Lakers seront sans aucun doute toujours émotionnels. Mais après les hommages, j’espère que l’équipe peut commencer à regarder vers l’avant et à mettre en place quelques victoires.

Los Angeles Lakers (36-11) contre Sacramento Kings (18-30)

19H00. PT, 1 février 2020

Golden 1 Center, Sacramento, Californie

TV: Spectrum SportsNet

Radio: 710 AM (ESPN), 1330 KWKW (espagnol)

Lakers projetés à partir de la gamme:

PG: LeBron James

SG: Avery Bradley

SF: Danny Green

PF: Anthony Davis

C: JaVale McGee

Réserves clés: Kyle Kuzma, Dwight Howard, Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso

Programmation prévue de la composition de Kings:

PG: De’Aaron Fox

SG: Bogdan Bogdanovic

SF: Harrison Barnes

PF: Nemanja Bjelica

C: Dewayne Dedmon

Réserves clés: Buddy Hield, Kent Bazemore, Cory Joseph