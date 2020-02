L.A.espère revenir à la victoire contre une équipe épuisée

Les Lakers de Los Angeles affronteront les Golden State Warriors sous un nouveau look, cherchant à briser leur récent marasme et à reprendre le chemin de la victoire avant le NBA All-Star Break.

Les Lakers n’ont fait aucun mouvement à la date limite de négociation de la NBA 2019-2020, ce qui signifie que leur liste et leur rotation seront exactement les mêmes. Cependant, les Warriors ont changé à peu près tout, échangeant cinq joueurs à la date limite et n’en recevant qu’un en retour.

Les Warriors ont envoyé Alec Burks et Glenn Robinson III aux Philadelphia 76ers en échange de trois choix de repêchage au deuxième tour. Et dans leur commerce à succès, ils ont envoyé D’Angelo Russell, Jacob Evans et Omari Spellman chez les Timberwolves du Minnesota pour Andrew Wiggins et des choix de repêchage.

Cela signifie que l’équipe Warriors que les Lakers joueront – qui était déjà méconnaissable – ne ressemblera en rien à n’importe quelle équipe Warriors qu’ils ont vue dans le passé.

Avec Wiggins jouant, il verra probablement l’infraction entièrement à travers lui. Draymond Green est discutable pour ce match avec une étanchéité au bas du dos et Wiggins est maintenant facilement le meilleur buteur de l’équipe avec Stephen Curry et Klay Thompson toujours sur la touche.

Les Lakers n’ont signalé aucune blessure pour ce match, ce qui signifie qu’ils seront en bonne santé et peuvent essayer de former un certain rythme désespérément nécessaire avant la pause des étoiles.

Los Angeles a une fiche de 2-3 lors de ses cinq derniers matchs et seulement 5-5 lors de ses dix derniers matchs. Il leur reste trois matchs avant la pause et une fiche de 3-0 – qui comprendrait une victoire sur la route contre les Nuggets de Denver – serait massivement utile pour maintenir leur semence n ° 1.

Conserver la tête de série n ° 1 serait vital pour le succès des Lakers. Pas tant en raison de l’avantage du terrain que les Lakers ont été l’une des meilleures équipes sur route toute la saison, mais parce que la différence entre les matchs n ° 7 et n ° 8 est exponentielle.

Passer au n ° 2 pourrait signifier jouer les Dallas Mavericks, qui ont 10 matchs au-dessus de .500. La graine n ° 8 actuelle est le Grizzlies de Memphis, qui siège exactement à .500.

Les Lakers ont actuellement trois matchs d’avance sur les Los Angeles Clippers dans la colonne des défaites, mais les affronteront encore deux fois.

Tout cela pour dire que les affrontements contre des équipes comme les Warriors – qui sont clairement inférieurs et épuisés au niveau de la liste – sont des incontournables à un moment comme celui-ci.

Los Angeles Lakers (38-12) contre Golden State Warriors (12-40)

17H30. PT, 8 février 2020

Chase Center, San Francisco, Californie

TV: ABC, Spectrum SportsNet

Radio: 710 AM (ESPN), 1330 KWKW (espagnol)

Lakers projetés à partir de la gamme:

PG: LeBron James

SG: Avery Bradley

SF: Danny Green

PF: Anthony Davis

C: JaVale McGee

Réserves clés: Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Dwight Howard, Alex Caruso

Projected Warriors – Composition de départ:

PG: Ky Bowman

SG: Damion Lee

SF: Andrew Wiggins

PF: Eric Paschall

C: Draymond Green

Réserves clés: Jordan Poole, Kevon Looney, Marquese Chriss