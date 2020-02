L.A.pour honorer Kobe Bryant dans son premier match depuis la tragédie

Les Lakers de Los Angeles retourneront sur le terrain pour affronter les Portland Trail Blazers lors de leur premier match après la mort de Kobe Bryant.

Bryant, Gianna Bryant et sept autres personnes ont été tuées dans un accident d’hélicoptère. Une fois la nouvelle annoncée, on a immédiatement eu l’impression que le monde ne serait plus jamais le même, surtout pas le monde du basket-ball. Les Lakers devaient jouer un match de rivalité contre les Clippers de Los Angeles mais n’ont tout simplement pas pu et ont demandé à la ligue de reporter le match.

Les Lakers sont depuis lors restés silencieux. L’équipe n’a pas publié de communiqué jusqu’à l’annonce du report du match des Clippers, puis a attendu le lendemain pour publier à nouveau. Jusqu’à présent, pas un seul joueur n’a parlé aux médias car seul l’entraîneur-chef Frank Vogel l’a fait lors d’une courte conférence de presse qui a montré au monde pourquoi cette équipe le respectait tant.

Maintenant, tous les regards seront tournés vers Los Angeles alors que les Lakers jouent leur premier match depuis une défaite face aux 76ers de Philadelphie. Et bien que ce jeu soit certainement une expérience émotionnelle, il pourrait être thérapeutique pour les joueurs et les fans d’être tous ensemble et de ressentir un soupçon de retour à la normale.

Il est peu probable qu’il y ait longtemps un jeu des Lakers qui semble normal, mais des nuits comme celle-ci sont un bon début.

Sur les actualités liées au basket-ball, tout le monde sera disponible sur les Lakers, à l’exception d’Alex Caruso, qui sera une décision au moment du match.

Pour les Blazers, Carmelo Anthony sera absent pour des raisons personnelles. Il rejoint une foule de joueurs de Blazers qui ne peuvent pas jouer. En dehors de Damian Lillard et C.J. McCollum, les Blazers ont du mal à rester en bonne santé. Jusuf Nurkic, Zach Collins et Rodney Hood sont tous blessés à long terme et on ne sait pas quand l’un d’eux pourra revenir.

Les Lakers et les Blazers ont déjà joué deux fois au cours de la NBA 2019-2020, l’ancien gagnant assez facilement. Et tandis que les Lakers viseront toujours la victoire chaque fois qu’ils entreront sur le terrain, ce jeu aura une signification supplémentaire au-delà du basket-ball.

Ce soir, il s’agira en grande partie d’honorer Bryant, et il ne fait aucun doute que les Lakers trouveront un moyen de le faire à chaque tour. Il n’y a pas de joueur plus attaché à eux que Bryant et bien qu’il n’y ait peut-être jamais quelque chose d’assez grand pour vraiment capturer ce qu’il signifiait pour les Lakers, le violet et l’or continueront d’essayer avec l’aide de Mamba Mentality.

Los Angeles Lakers (36-10) contre Portland Trail Blazers (21-27)

19H00. PT, 31 janvier 2020

Staples Center, Los Angeles, Californie

TV: ESPN, Spectrum SportsNet

Radio: 710 AM (ESPN), 1330 KWKW (espagnol)

Lakers projetés à partir de la gamme:

PG: LeBron James

SG: Avery Bradley

SF: Danny Green

PF: Anthony Davis

C: JaVale McGee

Réserves clés: Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Dwight Howard, Alex Caruso

Gamme de Blazers de Trail projetée:

PG: Damian Lillard

SG: C.J. McCollum

SF: Trevor Ariza

PF: Caleb Swanigan

C: Hassan Whiteside

Réserves clés: Gary Trent Jr., Nassir Little, Anfernee Simons