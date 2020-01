L.A., qui cherche à rester parfait dans un deuxième match consécutif

Les Lakers de Los Angeles affronteront Kyrie Irving et les Brooklyn Nets dans l’espoir de rester parfaits la deuxième nuit consécutive et passeront à 3-1 lors de leur road trip actuel.

Les Lakers ont une fiche de 5-0 lors de la deuxième soirée consécutive ainsi que de 6-0 la première nuit après avoir battu les Knicks de New York.

Et quant aux Nets, ils poseront un défi intéressant à une équipe des Lakers espérant maintenir cette perfection car ils sont une équipe de périmètre lourde.

Les Nets, qui retrouveront Irving après son absence prolongée, sont dirigés par leur garde à trois têtes, Irving, Spencer Dinwiddie et Caris LeVert. Les Lakers ont eu des problèmes avec des équipes avec plusieurs gardes et ailes athlétiques, ils auront donc besoin de grandes nuits défensives d’Avery Bradley, Alex Caruso, Kentavious Caldwell-Pope et Danny Green.

Sur le front des blessures, les Nets seront sans De’Andre Jordan, ce qui signifie que les Lakers devraient pouvoir avoir un avantage en bas avec Jarrett Allen étant le seul protecteur de jante cohérent de l’équipe.

Quant aux Lakers, JaVale McGee ne jouera pas, donc Dwight Howard fera son premier départ de la saison.

Il s’agit de la première rencontre au cours de la saison NBA 2019-2020 entre les Lakers et les Nets, les deux équipes voulant des victoires pour des raisons très différentes. Les Lakers veulent reprendre un peu d’élan après avoir été tués par les Celtics de Boston, et balayer l’un après l’autre serait très utile avant un match en prime time contre les 76ers de Philadelphie.

Les Nets ont dans l’ensemble déçu jusqu’ici cette saison, et s’accrochent actuellement à la huitième tête de série de la Conférence Est. Ils ont également perdu quatre matchs de suite, dont deux matchs contre les 76ers, tout en perdant contre les Utah Jazz et les Milwaukee Bucks. C’est un tronçon brutal du calendrier pour eux, mais une victoire contre une bonne équipe serait grande alors qu’ils tentent de faire avancer le classement avant la pause des All-Star de la NBA 2020.

Malgré les records, les Lakers devront faire preuve d’une tonne d’efforts de plus contre les Nets qu’ils ne l’ont fait contre les Knicks ou ils ne pourront pas retirer une victoire. Ils devront également mettre davantage l’accent sur la protection du périmètre qu’ils ne l’ont fait contre les Celtics.

Los Angeles Lakers (35-9) contre Brooklyn Nets (18-24)

17H00. PT, 23 janvier 2020

Barclays Center, Brooklyn, New York

TV: TNT, Spectrum SportsNet

Radio: 710 AM (ESPN), 1330 KWKW (espagnol)

Lakers projetés à partir de la gamme:

PG: LeBron James

SG: Avery Bradley

SF: Danny Green

PF: Anthony Davis

C: Dwight Howard

Réserves clés: Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso, Rajon Rondo

Nets projetés à partir de la gamme:

PG: Kyrie Irving

SG: Spencer Dinwiddie

SF: Joe Harris

PF: Prince tauréen

C: Jarrett Allen

Réserves clés: Caris LeVert, Rodions Kurucs, Garrett Temple, Timothe Luwawu-Cabbarrot