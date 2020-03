La barbe de CJ McCollum devient sauvage Jamal Murray, Kevin Durant traitement sur NBA IG en direct

Le garde vedette des Portland Trail Blazers CJ McCollum est allé sur Instagram en direct avec son coéquipier Damian Lillard pour le couper pendant que la NBA est en pause, et la barbe de McCollum a été trollée par certains fans qui ont dit que cela ressemblait aux cheveux de Kevin Durant.

Le plus grand rire de McCollum et Lillard, cependant, est venu quand quelqu’un a évoqué le nom de Jamal Murray:

“Ils ont dit que mon pubis ressemblait à celui de Jamal Murray” @CJMcCollum est fou pour ça 🤣🤣🤣

pic.twitter.com/oltyWQQumi

– Sports complexes (@ComplexSports) 23 mars 2020

Les fans de la NBA sont conscients de cette blague après avoir vu pourquoi Murray avait tendance sur Twitter dimanche.

Quant à Durant, le double MVP de la finale de la NBA a admis qu’il se brossait les cheveux. Cependant, la superstar de la NBA a déclaré qu’il ne se souciait pas vraiment de l’apparence de ses cheveux lors des matchs et c’est pourquoi il ne les brossait pas à ce moment-là.

La ligue a suspendu le jeu après que le centre de jazz d’Utah, Rudy Gobert, eut été testé positif au coronavirus. Depuis lors, de nombreuses personnes dans la population de la NBA ont été testées positives, y compris Durant.

–

Suivez ClutchPoints sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook. Nous pouvons également être trouvés sur Flipboard où vous pouvez vous abonner et nous suivre.

Tout notre contenu peut être trouvé sur la section NBA de la page d’accueil de ClutchPoints ici. Pour tout notre contenu de basketball universitaire, cliquez ici.

Suivez les matchs en direct en téléchargeant l’application ClutchPoints et en vous dirigeant vers l’onglet scores sous la section NBA.

Vous pouvez écouter et vous abonner au podcast Battle for LA sur les podcasts Apple, Spotify et Soundcloud. Vous pouvez également trouver de nouveaux épisodes de Battle for LA, le podcast ClutchPoints NBA et Establish the Pass sous l’onglet Podcast sur la page d’accueil ClutchPoints.