La base de données fictive de la NFL 2020

Alors que la majorité du monde du sport s’est immobilisée en raison de la propagation du coronavirus, la machine de la NFL a fait rage.

Le repêchage de la NFL 2020 est toujours prévu du 23 au 25 avril – même s’il a été modifié et ne se déroulera pas à Las Vegas. Avec le brouillon qui arrive bientôt, les experts font de leur mieux pour prédire comment tout cela se déroulera.

Presque tout le monde croit que ce sera le quart-arrière du LSU Joe Burrow qui sera choisi en premier par les Bengals de Cincinnati. La grande majorité pense que Washington utilisera le deuxième choix pour prendre le chasseur de passes de l’Ohio Chase Young. Chaque choix après cela est en l’air.

Ici, à SB Nation, nous rassemblons des versions fictives de partout sur Internet, les mâchons et crachons les résultats les plus populaires pour chaque équipe. Dans une enquête sur 49 versions fictives, voici les résultats (qui seront continuellement mis à jour avant le projet):

1. Bengals de Cincinnati

2. Washington

Ohio State CB Jeff Okudah (53,1%)

Commerce en baisse (26,5%)

Ohio State Edge Chase Young (12,2%)

Alabama QB Tua Tagovailoa (44,9%)

Oregon QB Justin Herbert (26,5%)

Commerce en hausse (16,3%)

Oregon QB Justin Herbert (46,9%)

Commerce en hausse (22,4%)

Alabama QB Tua Tagovailoa (10,2%)

Auburn DT Derrick Brown (36,7%)

Clemson LB Isaiah Simmons (32,7%)

Ohio State CB Jeff Okudah (12,2%)

Auburn DT Derrick Brown (28,6%)

Caroline du Sud DT Javon Kinlaw (26,5%)

Clemson LB Isaiah Simmons (8,2%)

Oregon QB Justin Herbert (8,2%)

Géorgie OT Andrew Thomas (28,6%)

Louisville OT Mekhi Becton (24,5%)

Iowa OT Tristan Wirfs (14,3%)

Agneau Oklahoma WR CeeDee (38,8%)

Alabama WR Jerry Jeudy (34,7%)

Alabama WR Henry Ruggs III (8,2%)

Oklahoma WR CeeDee Lamb (26,5%)

Alabama WR Henry Ruggs III (26,5%)

Alabama WR Jerry Jeudy (24,5%)

Géorgie OT Andrew Thomas (36,7%)

Louisville OT Mekhi Becton (10,2%)

Iowa OT Tristan Wirfs (10,2%)

Alabama OT Jedrick Wills (10,2%)

Alabama WR Henry Ruggs III (36,7%)

Caroline du Sud DT Javon Kinlaw (12,2%)

Agneau Oklahoma WR CeeDee (12,2%)

Florida CB CJ Henderson (38,8%)

LSU Edge K’Lavon Chaisson (32,7%)

Caroline du Sud DT Javon Kinlaw (12,2%)

18. Miami Dolphins (via Steelers)

19. Las Vegas Raiders (via Bears)

20. Jacksonville Jaguars (via Rams)

25. Vikings du Minnesota

26. Miami Dolphins (via Texans)

Géorgie RB D’Andre Swift (30,6%)

Alabama S Xavier McKinney (20,4%)

Houston OT Josh Jones (12,2%)

Oklahoma LB Kenneth Murray (30,6%)

LSU LB Patrick Queen (18,4%)

Wisconsin LB Zack Baun (8,2%)

Penn State Edge Yetur Gross-Matos (8,2%)

Houston OT Josh Jones (14,3%)

Iowa Edge A.J. Epenesa (14,3%)

USC OT Austin Jackson (10,2%)

31. San Francisco 49ers

Géorgie RB D’Andre Swift (12,2%)

Clemson CB A.J. Terrell (10,2%)

Michigan C Cesar Ruiz (10,2%)

