La blessure à la cheville de Seth Curry n’est pas grave, selon Rick Carlisle

La mauvaise nouvelle pour les fans de Dallas Mavericks? Le tireur d’élite de 29 ans Seth Curry s’est blessé à la cheville tout en profitant sans doute du meilleur tronçon de sa carrière. La bonne nouvelle? Selon l’entraîneur-chef des Mavs Rick Carlisle, la blessure de Curry ne semble pas être très grave.

Carlisle dit qu’il y a de bonnes chances que Dorian Finney-Smith puisse jouer dimanche.

Dit Seth Curry est douloureux, mais “ne semble pas être sérieux.” Ajouté demain dira si Curry peut jouer dimanche.

– Michael Gallagher (@MikeSGallagher) 7 mars 2020

Curry a quitté le match de vendredi contre les Grizzlies de Memphis à la mi-temps et n’est pas revenu à l’action. Dans cette première mi-temps, le gardien de 6 pieds 2 pouces a marqué 15 points sur un tir de 7-9 depuis le terrain.

La liste des blessures de Dallas a augmenté au cours des dernières semaines. En plus de Curry, les Mav pourraient se passer de Dorian Finney-Smith, meneurs J.J. Barea et Jalen Brunson, le gardien de tir Tim Hardaway Jr. tandis que la superstar de deuxième année Luka Doncic était discutable pour le match de vendredi et le centre de départ Dwight Powell a été exclu pour la saison.

Quant à Curry, déjà connu comme un tireur à élimination directe, le pro de la sixième année a récemment poussé son jeu à un tout autre niveau. Lors de ses 11 derniers matchs, le frère aîné de Curry a récolté en moyenne 19,8 points, 3,5 rebonds et 3,1 passes décisives par match, tout en tirant à 57,2% sur le terrain et à 57,3% sur les profondeurs.

La séquence chaude de Curry comprenait une explosion de 37 points contre le Miami Heat à la fin de février et la prochaine chance de retour du tireur à trois points sera lorsque Dallas affrontera les Indiana Pacers dimanche.