La blessure au dos de Ben Simmons expliquée par un expert

Les Philadelphia 76ers ont diagnostiqué chez Ben Simmons une atteinte nerveuse dans le bas du dos. Les Sixers devraient réévaluer Simmons dans deux semaines.

Beaucoup de gens à Philly veulent savoir exactement à quoi Simmons est confronté en ce moment. Cela dit, Kyle Neubeck de Philly Voice a contacté Roxanne Smith, kinésithérapeute sportive et orthopédiste certifiée, pour parler de la blessure de Simmons.

Smith a expliqué la nature de la blessure de Simmons, soulignant que l’atteinte nerveuse signifie «il y a beaucoup d’inflammation impliquée».

«Si vous parlez de la colonne lombaire, vous avez des os qui s’empilent les uns sur les autres, des vertèbres. Entre chaque niveau des os, vous avez une paire de nerfs qui sortent de chaque côté, et ils vont innerver le bas de la jambe et ce genre de chose. Ce qui se passe lorsque vous avez une atteinte nerveuse, c’est qu’il y a un certain type de blessure où un nerf est comprimé ou pincé », a expliqué Smith.

«Beaucoup de choses peuvent arriver et se produire avec ce type de blessure. il se pourrait qu’il ait été frappé dans le dos et tordu soudainement, ce pourrait être un disque qui s’enflamme, cela pourrait être dû à différentes raisons. La version courte de l’histoire est que lorsque vous avez quelque chose comme ça, il y a beaucoup d’inflammation. “

Le thérapeute orthopédique local a également averti que la blessure de Simmons pouvait affecter ses jambes et affaiblir les muscles «associés au pied nerveux». De plus, elle a noté que le traitement de la blessure comprend la diminution de l’inflammation et la résolution des symptômes.

Le délai de deux semaines que les Sixers ont donné à Simmons est également une norme en ce qui concerne le type de blessure subie par l’attaquant, selon Smith.

«Le nerf n’aime pas être pressé, et s’il est pressé, vous aurez beaucoup de problèmes, comme une douleur importante qui peut irradier vers le bas de votre jambe, vous pouvez avoir une faiblesse dans les muscles associés à ce nerf racine, vous pouvez également avoir des changements de sensation dans la jambe, et toutes ces choses vous disent que le nerf est comprimé ou pincé », a poursuivi Smith.

“Et donc la façon dont vous traitez cela est de diminuer l’inflammation du nerf et de permettre à tous ces symptômes de disparaître, et si vous ne traitez pas cela et que cela finit par empirer, vous pouvez avoir un certain type de lésion nerveuse si vous essayez de l’ignorer. Je pense donc qu’ils essaient de maîtriser ses symptômes et de le soulager autant que possible, et s’il y a un de ces problèmes ou changements, pour s’assurer qu’ils y remédient pour le remettre en fonction. “

Simmons a disputé 54 matchs avec les Sixers cette saison. Il a une moyenne de 16,7 points, 7,8 rebonds et 8,2 passes décisives tout en tirant à 58,5% du terrain, 33,3% au-delà de l’arc et 62,7% depuis la ligne des lancers francs.

Les Sixers ont une fiche de 36-22 cette saison et occupent la cinquième place au classement de la Conférence de l’Est.

Ils ont perdu au deuxième tour des séries éliminatoires au cours des deux dernières saisons, et l’entraîneur-chef Brett Brown pourrait peut-être perdre son emploi cet été si Philly faiblit de nouveau tôt en séries éliminatoires. Compte tenu de cela, l’équipe a besoin de Ben Simmons pour être en pleine santé au moment des séries éliminatoires.