La blessure de Kevin Durant lui permettant d’évaluer la NBA sous un angle différent

Chaque fois que Kevin Durant est interrogé sur la réhabilitation de la chirurgie d’Achillies, il dit d’une manière ou d’une autre que le processus a été difficile. Bien sûr, c’est normal.

Mais Durant ne met pas toujours en évidence la même raison pour laquelle le processus a été difficile. Il a mentionné à quel point le processus lui-même est difficile. Durant a également évoqué la frustration de ne pas pouvoir jouer, ce qu’il a évoqué lorsqu’il a rejoint mercredi la diffusion par YES Network de la perte des Brooklyn Nets face aux Grizzlies de Memphis.

“La routine me manque”, a déclaré Durant. “J’ai manqué de me lever tous les jours et d’être l’un des gars, de m’entraîner, d’aller aux tirs.”

Mais Durant ne s’attarde pas uniquement sur le négatif. Il a essayé de profiter des opportunités que cette situation peu idéale lui a offertes.

“Je regarde un jeu sous un angle différent, je vois juste le paysage de la ligue, je regarde vraiment notre équipe et je vois les gars s’améliorer chaque jour.” il a dit. «Je vois des habitudes de pratique. Je vois comment ils sont transférés aux jeux. C’est une sensation différente, je suppose. “

Au cours de son évaluation, Durant essaie de comprendre ce qui est le mieux pour les Nets, ainsi que pour lui-même.

“Vous regardez les commutateurs d’alignement et quels gars peuvent bien jouer les uns avec les autres dans les demi-alignements”, a-t-il déclaré. “Donc, tout ça … Et avoir des gars comme Harris, Kyrie, moi-même, Taurean et Spencer qui peuvent marquer le basket-ball, ça va certainement nous rendre imprévisibles, donc je suis impatient de le faire.”

Il est clair à quel point un coup de pouce Durant fournira aux Nets ses cadeaux physiques. Mais entre les choses que ses coéquipiers des Nets ont dites sur lui et des commentaires comme ceux-ci, il semble que l’esprit de Durant puisse s’avérer tout aussi important pour Brooklyn lorsque l’attaquant est de retour à jouer tous les soirs.

.