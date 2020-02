La blessure d’Embiid oblige Horford à élever son niveau

Al horford ne fonctionne pas au niveau attendu dans le Philadelphia 76ers, mais un peu plus d’un mois avant la fin de la saison régulière, il a l’occasion de faire oublier à tous les fans ses performances améliorées. Un vétéran comme lui devrait élever son meilleur niveau, surtout maintenant avec Joel Embiid blessé. La zone sera la vôtre et le rôle que vous devrez assumer en attaque devra être très élevé. Dans le duel contre les Knicks, des pousses vertes ont déjà été vues dans son jeu, signant 15 points, 9 rebonds et 7 passes décisives, et étant l’écuyer principal de Tobias Harris, qui a marqué 34 points.

