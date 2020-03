La campagne de la NBA pour animer le confinement de COVID-19

La Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA) a lancé la campagne «NBA Together» avec laquelle elle cherche à animer le confinement à travers quatre actions Divisé en diffusant des informations véridiques sur le coronavirus, partageant des histoires de bénévolat et d’aide, des programmes d’entraînement à domicile et directs avec les joueurs.

26/03/2020 à 19:47

CET

sport.es

“Bien que la pandémie de coronavirus ait entraîné la suspension de la saison 2019-2020 de la NBA, elle n’a pas diminué l’impact de la ligue et sa portée mondiale. Ainsi, nous avons lancé une campagne mondiale d’engagement communautaire et social qui vise à soutenir, engager, éduquer et inspirer les jeunes, les familles et les fans à répondre à la pandémie & rdquor ;, dit la NBA dans un communiqué.

L’un des piliers de l’actualité est d’essayer d’éviter les fausses informations qui circulent sur Internet afin de ne pas créer plus de nervosité dans la population, une initiative à laquelle la base espagnole de Phoenix Suns s’est déjà associée. Ricky Rubio.

“Si nous transmettons des informations à d’autres, assurons-nous qu’elles sont correctes et véridiques. Veuillez prêter attention aux recommandations des experts de la santé. Des habitudes saines à l’éloignement social. Visitez le site Web de l’Organisation mondiale de la santé pour trouver les dernières informations sur le coronavirus & rdquor ;, a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par la NBA Espagne.

La Ligue américaine encourage également la population à partager la façon dont elle aide ses amis et sa famille dans la lutte contre le coronavirus avec le hashtag #NBATogether pour pouvoir le diffuser sur leurs réseaux sociaux.

En outre, la NBA entourera ses joueurs de fans à travers des spectacles en direct dans lesquels ils pourront demander ce qu’ils considèrent comme les stars de la compétition. Le joueur des Cleveland Cavaliers Kevin Love ouvrira cette section ce vendredi.

La dernière action créée par la Ligue est le “ JrNBAatHome ”, qui consiste en une clinique en ligne gratuite conçue pour que les plus jeunes puissent continuer à développer leurs compétences de basket-ball à domicile avec des exercices dynamiques qui, à leur tour, leur permettent de rester en forme pendant la quarantaine .

La NBA a déjà mis en ligne quatre vidéos qui dépassent les cinq millions de vues: «Apprenez à faire rebondir deux balles en même temps», avec le centre de Memphis Grizzlies Jaren Jackson Jr; «Renforcez votre bas du corps», dirigé par l’attaquant des Cleveland Cavaliers Larry Nance Jr; «Perfectionnez vos techniques de tir à la maison», aux côtés de l’entraîneur-chef des Dallas Mavericks, Rick Carlisle; et «Créez votre propre travail à domicile», par le joueur de Seattle Storm Jewell Lloyd.

De plus, la NBA s’engage à contribuer et aider à recueillir plus de 50 millions de dollars pour aider les personnes touchées par le coronavirus, la communauté et les organismes de santé offrant des services essentiels dans le monde entier, dont plus de 30 millions de dollars déjà engagés par les équipes, joueurs et joueurs de la NBA et de la WNBA à ce jour.

.