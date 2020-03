La carrière de José Mourinho est une version folle de «Benjamin Button»

“Bonjour, madame.”

“Bonjour.”

“Merci d’être venu. J’espère que cela ne vous dérange pas que nous nous rencontrions un peu plus tôt. Le sujet ne sera pas là avant une demi-heure environ, mais je voulais vous parler de certains résultats. “

“C’est très bien. Continue.”

“Eh bien, permettez-moi de dire, tout d’abord, que nous avons trouvé une théorie qui, selon nous, lie tout.”

“Excellent.”

“Cependant, je devrais dire dès le début que c’est un peu … eh bien, c’est un peu bizarre. Même selon nos normes. “

“Regardez. Il s’agit du Calamity Flan Institute for Weird Shit, car le conseil d’administration a refusé de me laisser mettre le papier. C’est bizarre ce que nous faisons. En tant que tel, et je veux dire cela dans le meilleur sens possible, nous n’avons absolument aucune norme. »

“Oui m’dame. Bien sûr.”

«Et d’ailleurs, vous êtes récemment arrivé, nouvellement diplômé et plein de curiosité juvénile. Cela signifie que c’est votre travail d’avoir de nouvelles idées passionnantes et stimulantes. Ensuite, c’est mon travail, en tant que vieux misrerabiliste en décomposition, de les écouter attentivement avant d’expliquer qu’ils sont absurdes. Donc. Allez-y.

“Droite. D’ACCORD. Bien. Je crois que le sujet, Mourinho, J., souffre de quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. En l’absence de tout précédent, nous l’appelons récursion temporelle hyper-accélérative. »

“La première étape pour comprendre: un nom compliqué.”

“Très bien, madame. Pour expliquer, avez-vous déjà vu cette vidéo Youtube que quelqu’un a faite du film Bee. “

“Le quoi? Non, je ne l’ai pas fait. “

“Bee movie. Jerry Seinfeld. Pas son meilleur travail. C’est un film d’animation, il joue une abeille qui poursuit la race humaine pour avoir volé du miel. Il a également une relation étrangement coquette avec le personnage de Renée Zellweger. Ce n’est pas une abeille. C’est une humaine. Quoi qu’il en soit, quelqu’un a fait une vidéo Youtube qui n’est que le film, non coupé, dans l’ordre, sauf que chaque fois que quelqu’un dit le mot «abeille», cela devient plus rapide. Donc au début, c’est normal, puis un peu plus vite, puis un peu plus, et vous ne savez pas de quoi je parle, n’est-ce pas? “

“Non. Mais cela semble vraiment enchanteur. »

“C’est très bien. Gardez juste cela à l’esprit. Plus rapide et plus rapide à chaque fois. Maintenant, un autre film. Vous savez comment Benjamin Button a vieilli en arrière? “

“Ce n’était pas un documentaire.”

“Non. Non, mais considérez le principe. Un individu qui vit le temps d’une manière différente du reste d’entre nous. Le corps de Button traverse le temps en arrière même si le temps avance autour de lui. “

“Oui. Je rappelle.”

«Alors, gardez cela à l’esprit également. Bee movie. Benjamin Button. Maintenant, regardez ce premier graphique. Il s’agit d’une généralisation fusionnée. Nous avons piraté ensemble un certain nombre de paramètres de qualité de vie différents, médicaux et sociaux, et cartographié l’arc à travers le temps. C’est d’août 2002 à mai 2008. Six ans. »

“D’ACCORD. Donc… pointe pointue vers le haut, plateau long, puis vers le bas. Est-ce que cela correspond à quelque chose qui se passe dans la vie du patient? “

“Oui. Cela semble être lié à l’emploi. Ces deux premières années, il impressionne dans un seul emploi. Il en devient plus gros et excelle pendant quelques années. Et puis tout s’écroule. Maintenant, regardez ce graphique suivant. Cela va de juin 2008 à mai 2013. Cinq ans. »

“La même forme, plus ou moins.”

“Exactement. Encore une fois, cela correspond à deux emplois. Impressionne dans le premier, obtient le second, fait bien… et puis, l’effondrement. Plus nette, cette fois. Plus vite. “

“Intéressant.”

“Maintenant, voici deux de plus. Chacun un seul emploi cette fois. Ce premier se déroule de juin 2013 à décembre 2015. Le second de mai 2016 à décembre 2018. »

«La même forme, à chaque fois. En haut, en travers, en bas. Intéressant.”

«Un dernier tableau, madame. Le même schéma à nouveau – sauf que ce graphique ne couvre que cinq mois. Novembre 2019 jusqu’à, enfin, maintenant. »

“Fascinant. Mais n’est-ce pas assez normal pour les managers de football? Le nouveau manager rebondit, l’insatisfaction éventuelle, etc.? »

“Oui m’dame. Mais il y a deux raisons pour lesquelles cela s’est retrouvé avec nous. La première est que les similitudes ne sont pas seulement dans la forme large, mais dans les détails granulaires. Les mêmes choses se produisent à chaque fois. Nous avons réuni des conférences de presse exactement au même endroit, relativement parlant, dans chacun de ces sorts de gestion. et les seules choses qui ont changé sont les noms et la coupe de cheveux du sujet. De plus, c’est l’accélération qui a vraiment retenu notre attention. N’oubliez pas Benjamin Button. Eh bien, nous pensons que Mourinho, J., est également décollé dans le temps. Mais là où Button recule, Mourinho répète encore et encore la même boucle, de plus en plus vite à chaque fois. »

“Ma parole.”

«Nous pensons que c’est aussi la raison des niveaux inhabituels de détresse, de méfiance et de paranoïa de ce sujet. Comme vous le dites, tous les managers de football échouent finalement. Mais il revient encore et encore sur le même échec, superposant le nouveau au-dessus du vieux. »

«Avez-vous un pronostic? Une idée de comment cela pourrait se développer?

«Pas à ce stade. Mais compte tenu du taux d’accélération, nous nous attendons à ce qu’il soit en mesure de traverser tout son arc de carrière en un mois au début de 2021, puis de le réduire à une semaine d’ici la fin de la même année. En supposant que rien ne change et qu’il soit capable de faire face à tout cela, cela devrait être réduit à un jour d’ici mars ou avril 2022. »

“Le pauvre homme.”

“En effet.”

«Nous devons imaginer Sisyphe étourdi, apparemment. Oh, attendez. Laisse-moi comprendre. Bonjour? Oui. Oui c’est vrai. Envoyez-le. Merci. D’accord, il est là. Je ferai quelques remarques liminaires, puis je vous remettrai des explications plus détaillées. C’est vraiment un excellent travail. Oh, rapidement, avant qu’il n’arrive. Cette vidéo Bee Movie que vous avez mentionnée. Que se passe-t-il à la fin?”

“Eh bien, au début, c’est assez drôle. Probablement plus drôle que le film à vitesse normale – Jerry Seinfeld parle à haute voix, tout le monde se précipite. Mais bientôt, le son disparaît car il est trop élevé pour être produit par votre ordinateur. Et puis le récit des images se dégrade en un chaos chaotique. Rien n’a de sens; tout passe trop vite. Honnêtement, après trois ou quatre minutes, je me sentais assez nauséeux. Et puis, tout à coup, bang. “

“Coup?”

«Ça se termine. Sans avertissement, car tout l’avertissement était là et disparu avant que vous n’ayez eu la chance de le voir. Soudain, il ne reste plus que la maladie de l’estomac. “

“Je vois. Je vous remercie. Ah, M. Mourinho. Entrez. Asseyez-vous. Comment vous sentez-vous aujourd’hui?”