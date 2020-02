La carrière de Troy Polamalu au Temple de la renommée était un pur chaos

L’ancien parieur des Colts Pat McAfee a raconté une histoire en 2017 qui a parfaitement résumé le joueur que Troy Polamalu était pour les Steelers.

Sur son podcast, McAfee a déclaré qu’Indianapolis avait une fois un faux objectif en place contre Pittsburgh qui était – selon les mots du parieur – un «100%» qui ne pouvait pas échouer.

“Si jamais nous nous retrouvons dans cette situation à l’intérieur de la ligne des 7 mètres sur le hachage gauche, c’est à 100% que l’écart C sera grand ouvert”, a déclaré McAfee. “Nous allons juste séparer la mer à gauche et ce sera un touché.”

La situation est arrivée et McAfee allait avoir une chance de marquer son premier touché de la NFL.

«J’ai traversé ma cadence, je l’appelle, je descends, et le cul de Troy Polamalu va pour – quelle que soit sa carrière à ce stade, je pense que cela a duré neuf ou huit ans, pas une seule fois il n’est jamais parti de ce côté du champ ici à gauche et se tenait à droite dans l’écart C. Il s’est aligné exactement là où il s’était aligné dans le film 100% du temps. Et puis, dès que j’ai pu aimer la deuxième cadence – juste avant le set – il a juste fait rebondir son petit cul juste sur l’écart C.

“J’ai arrêté tout ce que je faisais et je l’ai littéralement regardé et je lui ai dit” qu’est-ce que tu fous, mec? ” Comme pourquoi êtes-vous là? “

Le faux a été ruiné. Les Colts se sont contentés de trois points à la place, et McAfee était furieux contre Polamalu d’avoir gâché son moment de briller.

Le sens clairvoyant de Polamalu l’a-t-il averti que quelque chose n’allait pas? A-t-il vu McAfee lécher ses côtelettes tout en observant l’écart C? Ou Polamalu a-t-il simplement fait quelque chose de complètement nouveau sans aucune raison? Le monde ne le saura probablement jamais, mais aucun de ces scénarios ne serait surprenant.

Ce serait bizarre si un autre joueur rompait la tendance au hasard. Pour Polamalu, c’est tout à fait faisable. En 12 saisons avec les Steelers, la pièce frénétique et décalée de Polamalu a jeté une clé dans les plans de nombreuses infractions opposées. Fellow Steelers Safety Chris Hope surnommé à juste titre Polamalu “The Tasmanian Devil” pour décrire ce style.

C’est cette imprévisibilité et cette polyvalence qui ont fait de lui un choix évident en tant que Temple de la renommée au premier tour.

Troy Polamalu pourrait tout faire

S’il y avait une pièce de marque Polamalu, c’était sa plongée signature sur la ligne de mêlée. À plusieurs reprises au cours de sa carrière dans la NFL, la sécurité des Steelers a parfaitement chronométré un snap et s’est lancé sur la ligne offensive pour frapper un quart-arrière avant même d’avoir le temps de réfléchir.

C’est un jeu que personne d’autre dans la ligue n’a jamais fait avec une sorte de cohérence. Et c’est le genre de jeu impulsif qui a rendu la défense des Steelers si difficile à comprendre pendant son temps avec l’équipe.

“Troy Polamalu est un monstre et ils vont le mettre en sécurité, au secondeur ou sur la ligne”, a déclaré le quart des Browns Charlie Frye au Chicago Tribune en 2006. “Vous ne pouvez pas avoir une lecture d’où il vient . Vous pensez que vous l’avez compris sur le film et – boum – ils viennent de vous ailleurs. “

Pittsburgh a terminé n ° 1 de la NFL en verges allouées quatre fois au cours de la carrière de Polamalu et parmi les 10 premiers de chacune de ses 10 premières saisons avec l’équipe. Sa capacité à faire des jeux perturbateurs près de la ligne de mêlée a été une partie importante de cette décennie de domination. Mais il était plus qu’un exécuteur.

Polamalu a attrapé 32 interceptions en carrière, forcé 14 échappés, enregistré 12 sacs, fait 56 plaqués pour la perte et a marqué cinq touchés. Le chaos. Quand il était sur le terrain, c’était comme si Polamalu était partout à la fois et capable de faire un jeu de 5 mètres derrière la ligne de mêlée à 30 mètres en aval.

Troy Polamalu était le parfait ying du yang d’Ed Reed

Un an avant que les Steelers ne choisissent Polamalu au premier tour du repêchage de la NFL 2003, leurs rivaux de division, les Ravens de Baltimore, ont pris Reed au premier tour en 2002.

Pendant environ une décennie, ils ont été les deux meilleures sécurités de la NFL par une marge importante. Mais c’étaient des joueurs complètement différents.

Reed a rendu tout facile. Il a joué la position de sécurité aussi bien et fondamentalement solide que n’importe quel joueur. Reed a fait jouer tous les souhaits de sécurité qu’ils pouvaient faire, mais n’ont pas l’athlétisme nécessaire. Il était la parfaite sécurité gratuite.

Polamalu était le contraire. Il a fait des choses que personne d’autre n’a même pensé essayer. Il était tout sauf lisse – c’était un tourbillon de cheveux rebondissants et de membres agités.

Mais Reed et Polamalu ont tous deux fait la différence. Tous deux ont remporté les honneurs du joueur défensif de l’année au cours de leur carrière, et maintenant ils sont tous deux membres du Temple de la renommée au premier tour. Reed y est arrivé en jouant à la sécurité comme il était censé être joué. Polamalu l’a fait en transformant la position en quelque chose de tout à fait unique.