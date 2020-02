La chaleur avait besoin de plus qu’André Iguodala

Les Miami Heat ne sont pas favorisés pour remporter le titre NBA, l’Orient, ni même se rendre en finale de conférence. Mais cela ne les a pas empêchés d’utiliser la date limite pour augmenter leur plafond et se solidifier en tant qu’équipe que personne ne veut vraiment affronter.

Sortir Danilo Gallinari de l’Oklahoma City Thunder, comme cela avait été dit, les aurait élevés à un niveau encore plus élevé, mais ce qu’ils ont fini par – échanger Justise Winslow, James Johnson et Dion Waiters contre Andre Iguodala, Jae Crowder et Solomon Hill – peut encore rendre le Heat plus formidable qu’il ne l’a été depuis le départ de LeBron James.

Même s’ils occupent actuellement le 10e rang du classement net, il y a des raisons d’être optimiste quant à ce que le Heat peut désormais accomplir. Miami a été excellente dans plusieurs domaines, avec deux all-stars qui ne se marchent pas sur les pieds, complétées par peut-être la collection de tireurs extérieurs la plus dangereuse de la NBA. Ils sont sixièmes en RPI (une quantification qui classe chaque équipe en fonction de leur propre record et du record de tous ceux qu’ils ont affrontés), et seulement 2,5 matchs derrière les Raptors de Toronto, qui occupent la deuxième place.

Avant l’échange, il était facile de regarder le résumé statistique de cette liste et d’avoir deux croyances contradictoires: 1) que le Heat pourrait faire une course éliminatoire légitime, et 2) que plusieurs de leurs plus grands avantages nocturnes seraient complotés dans un sept- série de jeux. L’ajout d’Iguodala ne change rien à ces déclarations, mais il en fait une force bidirectionnelle plus menaçante, qui sera un mal de tête encore plus troublant pour le reste de l’Est au printemps.

Les Heat vivent en demi-terrain, ne comptent pas sur les points de rupture rapide comme étincelle et prennent plus de temps à tirer leur coup que toute autre équipe. Un généreux 63,6 pour cent de leurs paniers sont assistés, ce qui est le sixième plus élevé de la NBA. Chaque joueur comprend son rôle sur le terrain. Ils se déplacent en symphonie, avec un entraîneur-chef qui prêche l’adage opportun qu’une bonne attaque est l’espacement et l’espacement est une bonne attaque. Ils sont la deuxième équipe de tir à trois points la plus précise de la NBA, une tempête de pluie qui serre tout ce qu’elle peut contre Duncan Robinson, Goran Dragic, Tyler Herro et Kendrick Nunn. Bam Adebayo et Jimmy Butler bénéficient directement comme des aimants répugnants qui renforcent l’attaque de Miami sur la ligne des lancers francs (les Heat mènent la ligue en matière de lancers francs).

Les Heat sont également troisièmes des points marqués sur une passe décisive, et seulement cinq pour cent de leurs possessions se terminent par un isolement. Ils lancent à peine le ballon dans le poteau non plus. Au lieu de cela, aucune équipe n’utilise mieux les effets vertigineux des transferts de dribble, se classant premier en volume et en efficacité sur ces jeux. Leurs gros joueurs travaillent aux coudes, puis attendent que les tireurs bouclent du coin ou coupent la porte dérobée, selon la position de la défense. C’est un rythme en cascade qui fait que les garder pendant 48 minutes ressemble à un ultra marathon sans itinéraire ni ligne d’arrivée.

Les Heat courent plus de kilomètres lorsqu’ils possèdent le ballon que toutes les autres équipes, à l’exception des San Antonio Spurs et des New Orleans Pelicans. Et, aussi surprenant que cela soit approprié, Miami est en tête de la ligue dans les types de jeu classés comme «divers». Leur mouvement implacable est la raison pour laquelle ils réussissent.

L’offensive fonctionne à merveille en saison régulière, contre des équipes qui pourraient voler à South Beach la deuxième nuit consécutive après avoir affronté un adversaire aux sensibilités plus traditionnelles. La bizarrerie du Heat est un avantage inhérent à ces jeux. La question est de savoir comment s’adapteront-ils aux sifflets plus serrés et aux voies de passage effilées dans une série éliminatoire?

De nombreux seaux faciles qui se matérialisent à cause de la fatigue physique et mentale d’un adversaire disparaissent en séries éliminatoires. (Cette statistique n’est pas une conclusion définitive, mais au cours de la saison régulière 2018-2019, les équipes ont obtenu en moyenne 10,25 points pour 100 possessions sur des paniers assistés à la jante. En séries éliminatoires, ce nombre est tombé à 9,01.)

Iguodala et Crowder n’étendront pas l’offensive de Miami ni ne créeront par eux-mêmes comme Gallinari le pourrait, mais ils permettront au Heat d’expérimenter de plus petits alignements qui font glisser Adebayo aux cinq, où lui et Miami sont les plus meurtriers. Et le Heat appréciera le passage d’Iguodala et débloquera ses compétences ingénieuses de trop de façons pour pouvoir compter; il sera un ajout pratique à leur système offensif vrombissant.

De l’autre côté du ballon, où Miami est tombé à la moyenne de la ligue, ils peuvent être une bouée de sauvetage. Iguodala n’est plus l’athlète qu’il était, mais il reste l’un des défenseurs les plus intuitifs et intelligents de la ligue. S’il est capable de rendre la vie difficile aux Pascal Siakams, Jaylen Browns, Jayson Tatums, Ben Simmonses et Tobias Harrises du monde sans assistance, Butler aura soudain plus d’occasions de prendre du repos dans le jeu, lui permettant de canaliser plus de ses l’énergie à l’autre bout de la cour.

Cependant, il n’y a aucune garantie que le joueur qu’Iguodala était encore existe. Et sur le plan offensif, le tir à trois points inférieur à la moyenne d’Iguodala signifie lui jouer de lourdes minutes à côté de Butler (actuellement à 25,5% derrière l’arc) et Adebayo pourrait foutre en l’air une infraction qui est devenue confortable dans l’espace. Les défenses laisseront Iguodala seul sur le périmètre, ce qui peut être un problème encore plus flagrant qu’il ne l’était lorsqu’il était entouré de Steph Curry, Klay Thompson et Kevin Durant. (Iguodala est passé de 44 pour 98 à trois grands ouverts il y a trois ans; Miami espère évidemment que la précision reviendra.)

Dans l’ensemble, les Heat sont supérieurs à la somme de leurs parties individuelles, ce qui est l’objectif de chaque équipe de basket-ball qui a toujours voulu gagner. Mais dans les séries éliminatoires, les moments individuels comptent toujours, ces étirements importants quand un joueur s’arrête et conquiert par lui-même. C’est ici que Miami pourrait regretter de ne pas avoir acquis Gallinari.

Tel qu’il est actuellement construit, le Heat n’a qu’un seul joueur qui peut se créer une belle apparence en temps de crise lors d’un match éliminatoire serré: Butler. (Adebayo est merveilleux à bien des égards, mais il n’y est pas encore tout à fait.) La compétition pour un championnat sans aucune alternative n’est pas une option, et Gallinari aurait été une solution idéale. Non seulement il aurait espacé le sol avec plus de gravité et une libération plus rapide que Kelly Olynyk ou Meyers Leonard, mais il peut également se faufiler à l’intérieur pour punir les petits défenseurs du bloc.

Il est un décalage cauchemardesque, en particulier dans une équipe qui a adopté le basket-ball sans position dans une mesure que peu d’autres ont. Le voir développer un jeu à deux avec Dragic contre des unités de banc adverses aurait été extrêmement amusant. (À faible dose, il a été une menace de pick-and-pop cette année.) Lorsque les deux pieds qui sont accordés pendant la saison régulière diminuent à deux pouces dans les séries éliminatoires, Robinson, Herro, Nunn et Iguodala auront du mal à avoir un look décent au panier. Cela n’aurait pas été un problème pour Gallo.

Mais revenons à la réalité de Heat: je ne nommerai pas cet accord, ou la plupart des autres, avec des expressions comme «gagner maintenant» ou «tout compris», car presque chaque alignement NBA ressemble plus à un château de sable qu’à une structure en ciment. Même si le Heat a acquis un joueur de 36 ans qui n’a pas marché sur un terrain de la NBA en huit mois pour un joueur de 23 ans avec un avantage évident (qui n’a joué que 352 minutes cette saison), ils seront également une destination chaque agent libre de niveau maximum considère en 2021. S’ils perdent au premier tour et signent ensuite Giannis Antetokounmpo l’été prochain, personne ne se souviendra de la façon dont ce métier pourrait les blesser en séries éliminatoires.

Entre-temps, Pat Riley a amélioré la défense de Miami dans le but de vaincre les Milwaukee Bucks d’Antetokounmpo, ainsi que les Raptors, les Boston Celtics, les Philadelphia 76ers et les Indiana Pacers. Quatre de ces équipes n’ont fait aucun geste hier, ce qui pourrait être à l’avantage de Miami.

Mais même sans connaître tous les détails de leur négociation commerciale, il est toujours frustrant de penser à ce qui aurait pu être si le Heat avait injecté encore plus de jetons pour Gallinari. Franchement, le fait de savoir qu’ils étaient proches diminue l’excitation à l’idée d’ajouter Iguodala, qui est sorti de nulle part et est une chose bénéfique.

Gallo aurait pu être la pièce manquante, quelqu’un qui fait exactement ce dont ces Heat auront besoin d’une manière qu’Iguodala ne peut pas actuellement. Cela ne signifie pas qu’ils participeraient à la finale de la NBA, mais Gallinari diversifierait une attaque qui pourrait sembler rigide contre des équipes éliminatoires qui ont le temps de retirer ce qu’elles ont eu tant de succès à faire tout au long de la saison régulière.

Si cela semble dur, cela ne signifie pas pour autant. The Heat est un excellent rendement et leur volonté d’ajouter un gagnant éprouvé mérite d’être félicitée – malgré cette prolongation de 30 millions de dollars sur deux ans. Il n’y a aucun moyen de quantifier la valeur de l’expérience du championnat, ou ce qu’Iguodala offrira un vestiaire concentré qui peut apprécier son expertise. Ce commerce ne catapultera probablement pas Miami au sommet de la conférence, mais il les rapproche.