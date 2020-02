La chaleur récupère Andre Iguodala et envoie Justise Winslow à Memphis – The Athletic

Alors que nous jetons un bélier à la date limite des échanges jeudi, une décision anticipée et débattue depuis l’intersaison se concrétise enfin. Lorsque les Golden State Warriors ont largué Andre Iguodala aux Grizzlies de Memphis afin de signer et échanger pour D’Angelo Russell, personne ne s’attendait à ce que l’ancien joueur par excellence de la finale soit un incontournable à Memphis. Les Grizzlies et Iguodala ont finalement accepté de ne pas le laisser passer par les mouvements de rejoindre l’équipe. Ils recherchaient un métier pour lui et attendaient de voir quelle pourrait être la prime. Après que Dillon Brooks et Ja Morant aient souhaité un échange d’Iguodala afin qu’ils puissent faire face à l’homme qui a refusé de jouer avec eux, ils peuvent enfin réaliser leur souhait. Malheureusement, cela devra venir la saison prochaine.

Shams Charania de The Athletic rapporte que les Grizzlies envoient Iguodala, Jae Crowder et Solomon Hill au Miami Heat en échange de Justise Winslow, James Johnson et Dion Waiters. En plus de cela, Iguodala a accepté un …

