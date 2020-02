La chimie de l’équipe des Lakers “ incroyable ” pendant la saison NBA 2019-2020

Avec plus de la moitié de la saison NBA 2019-2020 officiellement dans les livres, il est sûr de dire qu’Anthony Davis a été exactement ce dont LeBron James et les Lakers de Los Angeles avaient besoin pour remettre officiellement la franchise légendaire en lice pour le championnat.

Davis a toujours été l’un des joueurs les plus talentueux de la NBA, mais il a été débloqué en jouant à Los Angeles car il a pu démontrer ses compétences aux deux extrémités du terrain. James au meneur lui a permis de marquer à un rythme facile et efficace et il a également fait un travail défensif incroyable de l’entraîneur-chef Frank Vogel, car il est capable de défendre la jante et de s’accrocher au périmètre.

À chaque fois que les équipes effectuent des changements majeurs comme Los Angeles lors de l’intersaison NBA 2019, il y a toujours une période d’ajustement prévue, mais elles ont étonnamment frappé le sol et se dirigeront vers la pause des étoiles NBA 2020 avec le meilleur record de la Conférence de l’Ouest.

Après leur victoire contre les Warriors, Davis a admis que leur succès jusqu’à présent n’était pas surprenant pour lui, via Spectrum SportsNet:

«Je m’attendais à ce que nous soyons bons. Nous avons eu des matchs que nous aurions dû gagner que nous avons perdus, mais la chimie de notre équipe est incroyable. Nos gars… comme tout le monde dans l’équipe s’aime. Nous jouons les uns pour les autres, jouons fort, jouons ensemble, alors nous sommes sur la bonne voie. »

Los Angeles a déjà eu plusieurs matchs, ils auraient probablement dû repartir avec une victoire, mais ils ont quand même réussi à continuer suffisamment d’étapes gagnantes pour les mettre en position de choix à l’avenir. Vogel a fait un excellent travail en amenant son équipe à adhérer à ce que lui et le personnel d’entraîneurs prêchent et la signature de Davis et James a porté ses fruits.

La chimie d’équipe est souvent un ingrédient négligé lorsque l’on essaie de disséquer ce qui rend une liste si bonne et cette itération des Lakers a clairement montré qu’il y a une véritable joie à jouer avec et pour les autres. Il y a eu plusieurs démonstrations de cela tout au long de la saison et ce lien et la camaraderie sont quelque chose de souvent vu dans les équipes de niveau championnat.

Malgré quelques résultats difficiles ces dernières semaines, cette formation vétéran a prouvé qu’elle peut rester à égalité car il s’agit d’une longue saison régulière et que les séries éliminatoires sont encore un peu éloignées. Davis et les Lakers devraient pouvoir retrouver leur succès de début de saison au second semestre.