La Chine repousse à nouveau la date de début de la Basketball Association

Pour au moins la troisième fois, le gouvernement chinois a déclaré à la Chinese Basketball Association et à d’autres sports du pays qu’ils devront repousser la date de début souhaitée, selon un nouveau rapport de Brian Windhorst d’ESPN.

Windhorst avait précédemment signalé que la ligue visait un redémarrage le 1er mai dans quelques emplacements centraux désignés, mais ce plan est repoussé au moins quelques semaines, selon des documents obtenus par ESPN. Cela suggère que tout espoir de reprise du monde du sport sera beaucoup plus long que prévu. En plus des nouvelles de la Chine, la ville de Toronto a interdit tous les événements jusqu’au 30 juin.

On ne sait pas dans quelle mesure ces nouvelles auront un impact sur la NBA et leurs tentatives de sauver la saison, ce qui peut inclure un tournoi de 16 équipes de style NCAA et des matchs pour aider à déterminer le reste du peloton. Cependant, tout cela est loin.

Bien que LeBron James et les Lakers aient été libérés de la quarantaine, une grande partie du reste du pays, ainsi que le monde, est loin de faire de telles choses une réalité.

.