La Chine retarde la ligue: la NBA pourrait prendre beaucoup plus de temps pour revenir

Les temps sont durs. Très difficile, où ce qui importe le moins est de savoir si une ligue sportive est rejouée ou non. Mais il ne fait aucun doute que savoir que telle ou telle compétition va se jouer donne de l’espoir à ceux d’entre nous qui sont confinés à la maison car cela nous envoie un message de normalité.

Ainsi, la nouvelle que nous savions hier que la ligue chinoise ne va pas encore reprendre, porte un coup à ces illusions. Tout bouge en ce moment entre des gens avec trop de foi (Mark Cuban affirmant que la NBA pourrait revenir en mai) ou aucun (Jeff Van Gundy affirmant que cette saison il ne sera pas rejoué).

Cette nouvelle du retard dans le démarrage de l’ABC, la ligue chinoise de basket-ball, soutient la thèse de Van Gundy: il sera difficile de rejouer dans les prochains mois. C’est pourquoi la NBA a étudié toutes les hypothèses possibles et a même pensé à réduire le reste de la campagne à l’expression minimale (6 matchs de championnat réguliers, les meilleurs éliminatoires de 3 et tout dans la même ville qui pourrait même être hors des États-Unis).

Le président de l’Association chinoise de basket-ball (#CBA), et l’ancienne star de la #NBA Yao Ming, ont conduit mardi une équipe de personnel à faire des dons de sang pour lutter contre les séquelles de l’épidémie de coronavirus dans le pays. https://t.co/1A1UiuTEFX pic.twitter.com/p1jxFAuHto

– Sports Chine (@PDChinaSports) 1er avril 2020

Nous verrons ce qui finira par se produire et nous continuerons de suivre les développements en Chine et dans les pays asiatiques. À l’heure actuelle, deux tentatives de retour (Corée du Sud et Chine) et deux échecs. Nous continuerons de faire rapport.

