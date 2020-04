“La cocaïne d’une part, la marijuana de l’autre …”

Netflix a sorti ce lundi «La dernière danse», une série documentaire sur la vie de Michael Jordan. Les deux premiers chapitres n’ont laissé personne indifférent et ont servi à corroborer l’image que l’ancien basketteur se faisait d’un personne qui a pris grand soin de ses habitudes en tant qu’athlète.

20/04/2020 à 17:44

CEST

Alex Carazo

L’Américain a expliqué l’un des faits qui l’ont le plus surpris au début de la NBA: “J’ai eu un événement de pré-saison. J’étais dans un hôtel essayant de trouver mes coéquipiers. Je commence à frapper aux portes. J’arrive à un, frappe et dis que c’est moi. Alors ils ouvrent la porte, j’entre, et pratiquement toute l’équipe était là. Et il y avait des choses que je n’avais jamais vues de ma vie. Stries de cocaïne d’une part, fumeurs de marijuana d’autre part, femmes… “.

Jordanie affirme dans le documentaire qu’il est parti de là pour qu’ils ne puissent pas l’impliquer également dans ces actes. “La première chose que j’ai dite était:” Je suis sorti. “La seule chose à laquelle je pouvais penser était que s’ils venaient, j’étais aussi coupable que tout le monde.”

En outre, au cours des deux premiers chapitres de la série, il a également assuré: “Je n’allais pas dans les clubs, je ne fumais pas, je n’utilisais pas de cocaïne et à l’époque je ne buvais pas non plus. Je cherchais juste à me reposer et à aller bien au basketAinsi, l’un de ses coéquipiers lors de la première saison chez les Bulls, Rod Higgins, il déclare: “Quoi que les autres aient fait hors du terrain, que ce soit pour faire la fête ou autre, Michael n’en faisait pas partie. Le jus d’orange et le 7-up étaient ses boissons préférées“

L’un des exemples de cette vie si bien soignée et dévouée au sport que Michael Jordan menait était dans le pré-saison de la campagne 1995-96, après sa première retraite et son passage au baseball. La star de la NBA s’est bien préparée au cours de cet été et a mené les Chicago Bulls au record 72-10 tout au long de la saison et a remporté à la fois le MVP de la saison et le MVP des finales et le MVP All Star.

