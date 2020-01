La communauté des Celtics pleure la mort inattendue de Kobe Bryant

Le rival de longue date des Celtics de Boston et sa carrière au Los Angeles Laker Kobe Bryant sont morts dans un accident d’hélicoptère dimanche 26 janvier, laissant de nombreux fans et anciens coéquipiers et adversaires dans un état de choc.

Les fans et les joueurs des Celtics du monde entier se sont joints au reste de la communauté NBA pour faire face à la nouvelle choquante de la mort inattendue de Bryant dimanche, beaucoup se rendant sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs condoléances et leur chagrin.

Les médias des Celtics ont réfléchi sur le temps de Bryant comme un ennemi de l’organisation qu’ils couvraient, avec rien d’autre que du respect pour leurs souvenirs partagés de ses batailles épiques avec les Celtics.

Et pour certains, c’était plus personnel:

Les anciens Celtics de toutes les époques ont pesé sur le décès de Bryant, beaucoup avec leur chagrin évident.

Shaq a particulièrement pris la perte de Kobe, car les deux étaient des coéquipiers célèbres des Lakers avant qu’il ne devienne celtique.

Les Banner 17 Celtics ont été écrasés par la perte, perdant leur concurrent le plus féroce, dont une partie en a fait des champions – mais cela en valait également la peine.

L’entraîneur-chef de la bannière 17, Doc Rivers, n’a pas pu parler du décès de son ancien adversaire sans se séparer.

Et son fils Austin, qui est devenu joueur de basket-ball dans les années de rivalité intense de Boston avec les Lakers de Bryant, a également été touché.

Au-delà de la NBA, d’autres athlètes de la région de Boston ont également pesé dans l’incrédulité et l’angoisse.

Les Celtics actuels avaient le devoir importun de jouer contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans le jour de la perte de Kobe. Les équipes ont fermé les vestiaires avant le concours pour aider les joueurs à faire face à la douleur du décès inattendu de Bryant.

Gordon Hayward était un Celtic particulièrement touché par la vie de Kobe, qui l’a contacté après la blessure dévastatrice marquant le début de son mandat en tant que Celtic.

La perte a frappé particulièrement le swingman des Celtics, Jayson Tatum, qui a développé un lien fort avec son ancienne idole d’enfance après être devenu un mentoré et un ami plus tard dans la vie.

Il s’asseyait contre les Pélicans cette nuit-là avec une tension à l’aine, mais aussi, clairement, avec un cœur très lourd.

Avant le match contre la Nouvelle-Orléans, les deux équipes tiendraient le ballon pendant 24 secondes en hommage à Kobe, et chaque équipe a trouvé des moyens de rendre hommage à la légende du Laker tout au long du concours.

Les Boston Celtics ont publié une déclaration officielle sur le décès de Bryant:

Comme l’a fait le commissaire de la NBA, Adam Silver:

Reste au pouvoir, Kobe Bryant.

