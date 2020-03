La comparaison des statistiques entre Ricky Rubio et Mike Conley qui laisse Utah Jazz mal

Utah Jazz Il a fait un curieux pari cet été avec un changement de cartes que beaucoup ne comprenaient pas. Passer à Ricky Rubio pour Mike Conley Il ne semblait pas y avoir de garantie d’améliorer les performances de l’équipement à partir de la position de base, et les données statistiques montrent que l’espagnol fonctionne à un niveau beaucoup plus élevé. Il affiche en moyenne 12,9 points, 8,9 passes décisives et 4,6 rebonds, tandis que celui du Jazz ne dépasse le Catalan qu’en points (13,8 par match), mais est bien en deçà des passes décisives (4,3 par match). Ses duels directs ont révélé la prépondérance de Ricky, qui a signé deux doubles-doubles et a totalement asséché son rival.

