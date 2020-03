La confiance de Kobe Bryant demandée à être modifiée par la veuve Vanessa

Vanessa Bryant reprend toujours les morceaux près de deux mois de la mort inattendue de Kobe Bryant et de sa fille Gianna. Cela n’inclut même pas les sept autres personnes qui ont péri dans un accident d’hélicoptère qui a secoué le monde.

La veuve de 37 ans aurait demandé à un juge de modifier la confiance de Bryant. L’amendement inclurait leur fille cadette Capri.

Selon les documents obtenus par TMZ Sports, la fiducie a été créée en 2003. Elle devait subvenir aux besoins de Vanessa et de leurs enfants en cas de décès de Bryant. Le document a été modifié plusieurs fois au fil des ans chaque fois que le couple a conçu un nouvel enfant. Il comprend actuellement l’aînée Natalia, feu Gianna et la troisième née Bianka.

La dernière révision aurait été effectuée en 2017 à la naissance de Bianka. Le nom de Capri n’était pas encore inclus dans la fiducie, étant donné qu’elle est née il y a seulement neuf mois.

L’accord stipule que Natalia et Bianka peuvent «puiser dans le capital et les revenus de la fiducie pendant la vie de Vanessa, puis ses enfants reçoivent le reste à sa mort».

Vanessa veut simplement inclure Capri dans cette distribution. La fiducie était destinée à Kobe pour fournir un soutien financier à tous ses enfants à sa mort. Bryant avait 41 ans au moment de l’accident, alors que Gianna n’avait que 13 ans.

En outre, la demande de Vanessa sera probablement approuvée par le juge, indique le rapport.

On se souviendra toujours de Bryant pour la grandeur qu’il a affichée sur le bois dur. Mais on se souviendra toujours de lui comme d’un mari et d’un père dévoué qui a couvert sa femme et ses quatre filles d’amour et d’adoration.