La confrontation au tournoi 2K de Kevin Durant a eu un impact sur les paris sur l’événement

Peu de temps après l’annonce du tournoi NBA 2K réservé aux joueurs, les paris sportifs ont établi des cotes, des lignes et divers paris sur les accessoires pour l’événement. C’était la chose la plus proche de l’action sportive en direct que quiconque avait vue depuis que la NBA était en pause et que toutes les autres ligues sportives professionnelles et la NCAA emboîtaient le pas.

Lorsque toutes les options de paris sont sorties, l’attaquant des Brooklyn Nets Kevin Durant n’était pas le favori pour gagner, mais il avait la deuxième meilleure chance de tenir la distance. Le résultat de son match de première ronde contre Derrick Jones Jr. de Miami – une défaite de 78-62 pour la star de Brooklyn – était choquant.

Eh bien, pour certains, c’était surprenant. Pas tout.

“Il est devenu clair que quelqu’un savait quelque chose et que les résultats avaient été divulgués”, a déclaré à . David Strauss, le responsable de la cote de MyBookie.ag.

Pour SportsBetting.ag, il est devenu clair que quelque chose se passait lorsque les paris de match Durant-Jones sont arrivés, et ces préoccupations ont été confirmées après le résultat, comme le directeur des cotes Robert Cooper l’a déclaré au Las Vegas Review-Journal:

Nous avons d’abord fait de Durant le favori pour remporter le tournoi mais quand… les paris étaient complètement à sens unique envers Jones, il est devenu évident que quelqu’un connaissait le résultat du match.

SportsBetting.ag a perdu dans les «cinq chiffres bas» au premier tour en raison de la fuite. MyBookie.ag a suspendu les paris sur l’événement.

