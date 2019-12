La confrontation des Bucks-Lakers attire 2,78 millions de téléspectateurs

Les Lakers de Los Angeles et les Milwaukee Bucks se sont réunis pour offrir ce qui a été un match assez divertissant jeudi soir entre les deux meilleures équipes de la ligue. Et il a fourni ce que les experts perçoivent comme une assez bonne note pour leurs partenaires TV, bien qu'il ne soit pas près d'être le jeu le mieux noté de la jeune saison.

Selon les notes actualisées de la nuit dernière, l'épreuve de force Bucks-Lakers sur TNT a reçu une note de 1,12 et a eu une audience de 2,78 millions. Avant le match, Brett Dawson de The Athletic a interviewé Tony Karp, du Sports Business Daily, qui a déclaré que quelque chose autour de 2,7 millions serait "un succès" pour la ligue.

Ainsi, les Lakers et les Bucks ont non seulement livré un bon match, mais ils ont également obtenu de bonnes notes très nécessaires pour la NBA. Le match des Lakers-Bucks était la troisième émission la plus regardée sur le câble hier soir, après le débat démocratique et la couverture du même débat.

Le match des Clippers-Rockets, qui était plutôt un thriller jeudi, a attiré 1,87 million de téléspectateurs.

.