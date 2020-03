La connexion de LeBron à Buss «plus forte que toute relation de propriété»

La star de Los Angeles Lakers LeBron James et les relations avec la propriété de l’équipe, ou comme ils sont maintenant appelés par la NBA en tant que gouverneurs d’équipe, n’ont jamais été aussi bonnes. Sa relation avec le propriétaire des Cavaliers Dan Gilbert n’a jamais été aussi proche, bien qu’ils se soient réconciliés avant que LeBron ne revienne à Cleveland, ce n’était jamais une relation rose. Et en ce qui concerne le Miami Heat, ce n’était pas non plus un facteur important. Mais à Los Angeles, les choses entre LeBron James et les personnes qui font les chèques à l’étage sont différentes maintenant.

Dans une histoire écrite mardi par Brian Windhorst d’ESPN, il a décrit que le lien que LeBron James a avec la gouverneure des Lakers Jeanie Buss et sa confidente, la directrice des projets spéciaux Linda Rambis, est une relation de propriété aussi bonne que LeBron l’a jamais eu.

Les proches de James décrivent sa relation avec Jeanie et son principal dirigeant, Linda Rambis, comme étant la personne la plus connectée avec laquelle il a été propriétaire de sa carrière. Bien qu’il fasse partie de l’équipe depuis moins de deux ans, des turbulences inattendues les ont réunies – un changement diamétral par rapport aux situations du passé de James.

Il y a beaucoup de facteurs en jeu ici. L’un d’eux était le départ soudain de Magic Johnson et un autre était que les Lakers avaient très clairement attelé leurs wagons à LeBron James et Klutch Sports, comme en témoigne l’année dernière leur poursuite d’Anthony Davis.

