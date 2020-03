La connexion LeBron James pourrait-elle amener Kylian Mbappe à Liverpool?

Les questions et réponses de LeBron James sur Instagram en direct de la semaine dernière ont suscité des questions de la part des observateurs de football à travers l’étang en Angleterre, se demandant si le Liverpool Football Club dans lequel James détient une participation utilisera la relation de LeBron avec l’un des meilleurs jeunes footballeurs du monde. n’a jamais vu, l’équipe nationale de France et star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe.

England’s Mirror s’est interrogé sur la connexion que James et Mbappe partagent, que James a crié sur Instagram la semaine dernière, au bénéfice de Liverpool pour tenter de faire atterrir Mbappe dans la fenêtre de transfert. Mbappe devrait susciter l’intérêt des plus grands clubs du monde, tels que le Real Madrid, mais Liverpool est en excellente position en tant que vainqueur de la Ligue des champions 2019 et record presque parfait lors de sa campagne en Premier League 2019-2020.

Alors que LeBron a montré son amour à Mbappe la semaine dernière, c’est loin d’être la première fois que les deux partagent une connexion. James et Mbappe se sont connectés pendant l’été 2018 en France après que Mbappe a remporté la Coupe du monde. Mbappe a également offert à LeBron un vin français de l’année de naissance de LeBron de 1984 en cadeau pour lui l’été dernier.

.