La continuité de Brett Brown est compliquée pour 2020/21

Dans la saison turbulente que le Philadelphia 76ers, l’entraîneur en tant que maximum responsable des résultats inférieurs à ceux attendus est l’entraîneur Brett marron. L’ancien assistant de Popovich était à la tête de l’équipe depuis plusieurs années et a été le conducteur du Processus, mais l’absence du saut de hiérarchie attendu cette année aurait pu définir son avenir.

C’est qu’avec la blessure de Ben Simmons et les quelques remplacements naturels du modèle, penser Sixers comme prétendants est presque une utopie. L’Australien sera en congé indéfiniment et même s’il parvient à revenir à temps pour les séries éliminatoires, la douleur persistera et son niveau ne sera pas suffisant pour un tel rendez-vous et face à des rivaux coriaces à l’Est.

L’édition d’aujourd’hui de Good Morning It’s Basketball est ouverte à tous. Nous parlons de la blessure inquiétante de Ben Simmons, du Mamba Memorial et plus: https://t.co/DC66vkTMuI

Vous voulez une édition gratuite par semaine dans votre boîte de réception? Inscrivez-vous ici: https://t.co/95F8lOIe7j.

– Tom Ziller (@teamziller) 25 février 2020

Dans ce contexte et avec Brown entrant dans sa dernière année de contrat, les rumeurs sur un éventuel licenciement ou non-renouvellement de Brown se renforcent. Elton Brand, directeur général de la franchise, sait que son avenir sera lié au succès du projet au cours des deux prochaines années et que la confiance de l’exécutif dans l’entraîneur diminue.

Si Simmons ne revient pas à l’heure et que les Sixers sont éliminés au premier tour des éliminatoires, il sera temps de penser à plusieurs changements. Mais ce qui est clair, c’est que la première pièce qui tombera, très certainement, sera Brown. Et à Philadelphie, ils commencent à penser à des alternatives pour trouver le HC idéal pour couronner le processus avec un titre.

.