La contribution de Robert Covington, clé des Rockets

Lorsque le transfert qui a conduit Clint Capela à Atlanta et à Robert Covington aux Houston Rockets, la grande question était de savoir qui allait occuper le rôle du pivot suisse et qui allait défendre la zone dans l’équipe. Cependant, avec plusieurs correspondances déjà à faire une analyse préliminaire, la réponse est très claire. Covington lui-même ne remplace pas seulement Capela de loin, mais il contribue également à plus de choses qu’il ne le pensait.

Le joueur de 29 ans alterne avec PJ Tucker en position «5» et la vérité est que Covington se comporte très bien dans sa nouvelle position. En plus d’offrir le même qu’au Minnesota (défense, triple et bon QI), sa présence dans la région est exceptionnelle et très bien reçue par l’équipe de D’Antoni. Le nombre de sélections par match a triplé depuis qu’il a joué à Houston, ses pertes ont chuté, ses passes décisives et ses minutes ont augmenté et plusieurs de ses triples touches ont servi à gagner.

Jusqu’à présent, Robert Covington a fait des ravages défensifs pour les #Rockets. Nous nous penchons sur son succès en tant que protecteur de jante de l’équipe. https://t.co/vwwZvYxA5C

– Space City Scoop (@SpaceCity_Scoop) 24 février 2020

Avec une idéologie claire, basée sur la course, le tir triple et la défense rapide pour contre-attaquer, le style de Covington s’adapte si bien qu’il a donné aux Rockets inside game une nouvelle tournure, car son lancement le rend beaucoup plus difficile à défendre que Capela et ses mains en font également un meilleur défenseur.

C’est pourquoi avec Covington, les Rockets forment une meilleure équipe. Puisqu’ils ressemblent à une meilleure équipe à chaque fois, RoCo peut être le «facteur X» de sorte qu’une fois pour toutes, Houston est un véritable concurrent pour le titre.

.