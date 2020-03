La controverse dans la volonté de Kobe Bryant

L’épouse de Kobe Bryant, Vanessa, et son agent Rob Pelinka viennent de déposer des documents juridiques de modifier la volonté de la légende NBA car n’a pas été mise à jour après la naissance de sa fille de 9 mois Capri, et ne prévoit actuellement pas l’avenir de sa plus jeune fille je ne pourrais pas non plus participer de votre part en tant qu’héritier.

20/03/2020 à 13:33

CET

Sport.es

Selon des documents juridiques, Vanessa Bryant et Rob Pelinka sont co-fiduciaires du testament de Kobe et ils demandent au tribunal de modifier le texte pour inclure la fille cadette de Kobe et Vanessa, Capri.

A cette époque, Kobe n’était pas pressé de changer son testament car il était encore très jeune et sans problèmes de santé.. Personne n’aurait pu imaginer qu’une tragédie comme celle-ci se produise, mourant dans un accident d’avion avec sa fille Gigi.

Kobe la voulait dans le testament

Dans la présentation, ils expliquent que l’intention de Kobe devait soutenir Vanessa et toutes ses filles en cas de décès, et que la volonté doit refléter ses souhaits. Mais, parce qu’il a été modifié pour la dernière fois en 2017 après la naissance de sa fille Bianka, et non après Capri, il n’est pas spécifiquement spécifié pour elle dans le document.

<< L'objectif matériel de la Fiducie est de fournir un fonds à l'épouse et aux filles de Kobe et Vanessa de Kobe pour leur soutien, leurs soins et leur entretien. et, en même temps, assurer la protection des actifs de la Fiducie afin que les actifs soient disponibles au profit des filles de Kobe et Vanessa, de même, avec la mort de Vanessa “, indique le document.

La fortune estimée de l’ancienne star des lakers de Los Angeles, certains l’ont estimé à 550 millions de dollars.

Fournir une couverture à tous

Continuez, “La modification proposée promeut et soutient l’objectif principal de la fiducie. Le premier amendement partiel indique clairement l’intention de Kobe de fournir “tout enfant de (son) mariage à Vanessa” en sa confiance. Cependant, parce que la naissance de Bianka a été rédigée, mais avant la naissance de Capri … le Trust est silencieux concernant Capri et ses descendants.

Le problème pour la femme de Koest que, après sa mort, “les Bryant Trusts seront divisés en deux parties, pas trois”. C’est clair, et Rob et Vanessa précisent tous deux dans le document:

“Ce n’était pas l’intention de Kobe. Elle ne remplit pas non plus l’objectif principal et important de la Fiducie: fournir à Vanessa et à tous ses enfants Vanessa après sa mort. “

.