La controverse sur les photographies de l’accident de Kobe continue

Le shérif du comté de Los Angeles, Álex Villanueva, a reconnu l’inconduite de huit de ses agents, qui ont photographié la scène de l’accident d’hélicoptère dans lequel il est décédé. Kobe Bryant et ils les ont répandus dans les jours suivants, dans ce qui suppose une atteinte à la vie privée de la famille et l’enquête. “Ma priorité numéro un était d’effacer toutes les traces de ces photographies. Nous avons identifié les agents qui l’ont fait, reconnu les faits et ont été expulsés parce que leur comportement est inacceptable”, a déclaré Villanueva à ESPN.

