la courbe doit descendre pour redémarrer le tournoi

Le docteur Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis a admis dans une interview qu’il a maintenue avec la base des étoiles des Golden State Warriors, Stephen Curry, via Instagram Live, que la trajectoire de la pandémie de coronavirus devrait diminuer avant le retour de la compétition sportive professionnelle.

Dans la session de questions et réponses, Fauci, qui dirige l’équipe médicale qui travaille tous les jours depuis la Maison Blanche avec l’administration du président Donald Trump, il a dit que suivre cette voie est la grande préoccupation de l’équipe de crise qui fonctionne dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

“Ce dont vous avez besoin, c’est de voir le chemin de la courbe commencer à descendre. Nous avons observé qu’en Chine, ils ont augmenté et diminué, ils ont commencé à reprendre une vie normale. Ils doivent faire attention de ne pas réintroduire le virus, mais ils sont à l’autre bout de la courbe. La Corée du Sud fait cela, elle commence à baisser. L’Europe, en particulier l’Italie, est dans une situation terrible, elle continue de monter. Les États-Unis sont un grand pays, nous avons de nombreuses régions différentes “, a expliqué Fauci.

Connaître le mauvais moment

Fauci a reconnu qu’à New York, il avait du mal, tout en essayant d’empêcher la propagation du coronavirus, mais qu’il y avait d’autres endroits dans le pays où tout était différent et positifD’où la complexité de la situation.

“Pour répondre directement à votre question, nous pouvons commencer à penser à revenir à un certain degré de normalité lorsque le pays dans son ensemble a surmonté le pire et que la courbe commence à descendre. Ainsi, vous pouvez identifier les cas beaucoup plus facilement que de vous sentir dépassé par les cas, ce qui se passe à New York “, a déclaré Fauci.

Curry, qui a été testé pour le coronavirus après s’être senti mal pendant plusieurs jours, puis a été testé négatif, a souligné que son intention de tenir l’entretien avec le Dr Fauci était de fournir le maximum d’informations aux jeunes.

Fauci a noté dans son commentaire que les responsables médicaux aux États-Unis constatent que le virus attaque les patients plus jeunes que dans d’autres parties du monde.

“Ce que nous commençons à voir, ce sont des gens plus jeunes, en meilleure santé et plus vigoureux, qui ne souffrent d’aucune affection sous-jacente, qui tombent gravement malades “, a confirmé Fauci.

“C’est encore une très, très petite minorité, Mais cela ne signifie pas que les jeunes sont exclus des effets négatifs du coronavirus et donc de l’importance de maintenir une distance sociale “, a-t-il ajouté.

Fauci a déclaré que les jeunes devraient être conscients qu’ils pouvaient transmettre inconsciemment la transmission du coronavirus à des parents malades et plus âgés.

“Nous devons faire valoir ce point”Fauci a souligné. “C’est une affaire sérieuse. Nous n’exagérons pas.”

Curry et Fauci voulaient tous deux montrer clairement que les responsables gouvernementaux, tant au niveau local que national, ne réagissaient pas de manière excessive au virus.

