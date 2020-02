La course au titre de la NBA est-elle vraiment «grande ouverte»? Que signifie la domination de la saison régulière des Bucks pour les séries éliminatoires – The Athletic

“C’est grand ouvert.”

C’est le refrain commun à propos de la NBA cette année – avec Kawhi Leonard abandonnant le champion Raptors en libre arbitre et la dynastie Golden State démantelée temporairement (sinon définitivement), que la course au championnat est plus ouverte qu’elle ne l’a été depuis des années.

À quoi, je dois demander: vous en êtes sûr?

L’année dernière était peut-être en fait l’année de grande ouverture. LeBron a quitté Cleveland et a légué l’Est à une autre équipe, les puissants Warriors ont perdu deux de leurs meilleurs joueurs à cause d’une blessure et les Milwaukee Bucks (propriétaires du meilleur record de la ligue) se sont révélés pas tout à fait prêts pour leur premier grand moment de l’ère Giannis. Sans super-équipe sur son chemin, Toronto a glissé à travers une fenêtre de domination, rebondissant quatre fois en cours de route, pour devenir champion de la NBA.

À moins qu’il y ait une torsion de l’intrigue à venir, cette saison ne semble pas être une suite. Le récit «C’est grand ouvert» cadre mal à l’aise avec le fait que le …

