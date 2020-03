La course aux armements de Los Angeles continue alors que Clippers ajoute Joakim Noah

Il n’a pas fallu très longtemps aux Clippers de Los Angeles pour faire un mouvement qui a solidifié leur zone avant après que les Lakers de Los Angeles aient entrepris d’améliorer leur zone arrière plus tôt cette semaine, alors que les deux équipes de LA approchent de leur troisième match de la saison. le dimanche.

Selon l’ancien Adrian Wojnarowski d’ESPN, Adak Wojnarowski, Adrian Wojnarowski, Joakim Noah, l’ancien grand joueur des Chicago Bulls et Memphis Grizzlies, a accepté un contrat de 10 jours avec les Clippers. En un court séjour de 42 matchs avec les Grizzlies la saison dernière, Noah a été productif et efficace en quelques minutes. Il a récolté en moyenne sept points, six rebonds et deux passes décisives par match tout en réussissant 51,6% du terrain. Noah est apparemment en bonne santé après avoir subi une blessure pendant l’entraînement intersaison.

Noah donnera aux Clippers un autre gros à utiliser contre les Lakers et il est également devenu instantanément le meilleur centre de passes de leur équipe.

Bien sûr, Noah a une histoire avec LeBron James, qui remonte à la première course de LeBron à Cleveland. Lors d’une série éliminatoire en 2010, Noah a clown célèbre la ville de Cleveland.

Noah a également déclaré que l’équipe de Miami Heat de LeBron était «Hollywood comme l’enfer».

Avec les centres Lakers à l’extérieur d’Anthony Davis, Dwight Howard et JaVale McGee ayant beaucoup de succès, ils n’avaient pas besoin des services de Noah. Mais sa présence et son don pour parler à la légère devraient rendre la rivalité de L.A. encore plus juteuse qu’elle ne l’était déjà.

.