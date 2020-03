La course de Kemba commence en huitièmes de finale

Le 17 mars a lancé de nombreuses descentes en profondeur dans le tournoi NCAA, et bien que cela ne se produise pas cette année, nous examinons les matchs des Boston Celtics dans le plus grand tournoi de l’année au niveau collégial à la date à laquelle ils se sont produits. leur absence.

C’était aussi une date populaire pour les Celtics, avec cinq joueurs jouant à des jeux à cette date – notamment l’ancien ancien meneur de l’UConn Kemba Walker, bien que nous l’aurons bientôt.

Pour Semi Ojeleye – qui a la distinction inhabituelle d’être un champion national qui n’a joué qu’un match dans le tournoi après avoir été transféré d’une équipe Duke à SMU plus tôt dans sa carrière collégiale – c’était le seul jeu NCAA dans lequel il a joué, un 66-65 perte pour USC.

Ojeleye enregistrerait 24 points et 10 rebonds dans la défaite.

Telle était la chance de l’attaquant recrue Grant Williams, dont la saison se terminerait également à cette date en 2018.

Un jour après que son équipe du Tennessee eut battu Wright State, ses Volunteers tombèrent à Loyola de l’Illinois 63-62 malgré les 12 points de Williams, 4 passes décisives, 3 planches et 2 blocs.

Pour le produit de Duke, Jayson Tatum, le 17 mars 2017 a vu ses Blue Devils vaincre humblement Troy 87-65, ne connaissant pas leur propre surprise désagréable qui les attendait dans leur prochain match.

Le natif du Missouri a marqué 18 points, 12 rebonds, 4 interceptions et autant de blocs, des indices clignotants du joueur qu’il deviendrait plus tard.

L’ancien Pitt Panther Brad Wanamaker a vu son équipe vaincre UNC-Asheville 74-51 en 2011 – bien qu’il n’ait marqué que 6 points et 3 passes décisives.

Pour être juste, il aurait peut-être encore été ébranlé par le tir de dernière seconde de son coéquipier actuel, Kemba Walker, qui a envoyé ses Panthers dans le tournoi Big East une semaine auparavant.

En parlant de Walker, cela avait été l’échauffement pour l’une des séries éliminatoires les plus impressionnantes de l’histoire de la NCAA, dont le garde UConn a donné l’élan au premier match de sa course de Huskies au championnat.

Ils ont affronté Bucknell au premier tour du tournoi de 2011 et ont remporté 81-52 derrière les 18 points de Walker, 8 rebonds et 12 passes décisives. Bien qu’il y ait beaucoup plus de cette histoire à raconter dans les semaines à venir, nous conserverons le reste pour les dates de jeu auxquelles ils se sont produits.

À moins, bien sûr, qu’un ballon de basket NBA ne tombe miraculeusement sur nos genoux.

Soyez bien, tout – et restez à la maison si vous le pouvez.

.