La course TD de Patrick Mahomes nous a rappelé qu’il était plus qu’un simple bras de fusée

Il est facile d’oublier que Patrick Mahomes – lanceur de 50 passes de touché en 2018 – est capable de brûler une défense avec plus que son bras.

Les Titans du Tennessee ont appris de première main ce que Mahomes peut faire avec ses jambes lorsqu’il a traversé la moitié de la défense sur un touché de 27 verges juste avant la mi-temps du championnat de l’AFC.

Atroce plaquer de côté, c’est un jeu formidable de quelqu’un qui n’est pas particulièrement connu pour sa capacité de brouillage. Mahomes a battu deux joueurs des Titans sur la ligne de touche, s’est tourné vers le haut et a tissé trois autres défenseurs pour une course qui a duré 64 mètres au total.

C’était un rappel que la capacité de précipitation de Mahomes mérite probablement plus de crédit. Le touché précipité a été le plus long d’un quart-arrière en séries éliminatoires depuis la course de 56 yards de Colin Kaepernick en 2013. Il a été le plus long d’un championnat de conférence depuis que Kordell Stewart s’est libéré pour un touché de 33 yards en 1998.

Mahomes a également bien fait sur le terrain lors de la ronde divisionnaire. Il a mené les deux équipes au sol lors de la victoire des Chiefs 51-31 contre les Texans en courant sur 53 yards en seulement sept courses.

Lorsque les Titans ont battu les Chiefs au cours de la saison régulière 2019, Mahomes faisait son retour d’une blessure au genou qui l’a empêché de jouer pendant deux matchs. C’est la seule fois de sa carrière dans la NFL qu’il a terminé un match avec zéro tentative de précipitation. Il a quand même réussi à lancer pour 446 verges et trois touchés dans cette défaite.

Mahomes est considéré comme un lanceur au lieu d’un coureur, parce que – eh bien – il l’est. Il a lancé cinq touchés contre les Texans et a également tiré quelques lasers contre les Titans.

Mahomes n’est pas Lamar Jackson, mais quand il est en bonne santé, il est plus que capable de ramasser de gros morceaux de métrage par lui-même. Il a utilisé la défense des Titans pour montrer qu’il peut aussi rendre les plaqueurs assez stupides.