La crise des COVID-19 frappe Karl-Anthony Towns et les Timberwolves – The Athletic

Sa voix tremblant et ses nerfs tremblant, Karl-Anthony Towns s’est assis devant une caméra vidéo mardi soir pour envoyer un message aux fans des Timberwolves et au monde.

Il n’y a pas deux semaines, Towns avait fait un don de 100000 $ à la Mayo Clinic pour augmenter les tests de dépistage d’une pandémie qui avait mis un frein aux sports professionnels, assiégé l’économie mondiale et tué des milliers de personnes en Chine, en Italie et, de plus en plus, aux États-Unis. Maintenant, la crise frappe la maison pour Towns et sa famille.

Mercredi matin, Towns a annoncé dans une vidéo que sa mère, Jacqueline Cruz, était dans un coma d’origine médicale et sous ventilateur après avoir reçu un diagnostic de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Son père, Karl, est également en quarantaine et la famille très unie s’accroche à l’espoir que Jacqueline récupérera et reprendra son rôle de centre exubérant et coloré de l’unité.

«Les femmes dominicaines sont fortes. Je sais qu’ils le sont », a déclaré Towns …

