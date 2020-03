La date de sortie d’un documentaire historique sur Michael Jordan est déjà connue.

Les fans de basket-ball ont besoin de contenu de divertissement et ESPN a jugé approprié d’avancer la date de sortie d’une documenta Michael Jordan autour desquelles les attentes sont nombreuses. Il y aura dix chapitres consacrés à la grande star du sport mondial et qui peuvent également être appréciés dans Netflix. Dans ce documentaire, la saison 1997/1998 est rappelée dans une perspective très intime de la Jordanie, qui comprend des interviews de personnes de son environnement immédiat. La première aura lieu le 19 avril et Lebron James lui-même a hâte d’en profiter.

C’EST ARRIVÉ … LE 19 AVRIL! – #TheLastDance

(via @ESPN) pic.twitter.com/RhxrAwLv7w

– The Crossover (@TheCrossover) 31 mars 2020

Le 19 avril ne peut pas manger assez vite. JE NE PEUX PAS ATTENDRE !! –Yessir! – #LastDance

– LeBron James (@KingJames) 31 mars 2020

.