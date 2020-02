La décision de Kevin Durant de quitter Warriors “n’avait aucun sens”

Cela fait presque huit mois que Kevin Durant a signé avec les Brooklyn Nets et a officiellement mis fin à son mandat avec les Golden State Warriors.

Le propriétaire majoritaire des Warriors, Joe Lacob, a déclaré à 95.7 The Game lundi qu’il ne comprenait toujours pas la logique du départ de Durant.

Après tout, Durant a quitté une dynastie.

“Pour moi, cela n’avait aucun sens”, a déclaré Lacob. “Comme, vous êtes la meilleure organisation, j’espère qu’il pense, au monde … Gagner. D’autres grands joueurs. La nouvelle arène. Pour moi, il y avait comme toutes les raisons du monde pour rester, mais je ne vais pas être en colère contre lui parce que c’est sa vie. “

Lacob a réitéré qu’il n’était pas contrarié par Durant.

“Je ne peux pas me fâcher quand Kevin Durant, avec qui je me sentais assez proche, décide qu’il va partir”, a déclaré Lacob. “Il a gagné le droit et pour une raison quelconque, il a décidé qu’il voulait partir.”

Durant les trois années de Durant avec les Warriors, Golden State a participé aux trois finales et en a remporté deux. Durant a remporté les prix MVP de la finale au cours des deux années.

La défaite en finale 2019 est survenue après que Durant a manqué presque toute la série avec une blessure au mollet et que le gardien Klay Thompson a déchiré son LCA.

Durant a approfondi son raisonnement sur sa décision de quitter Golden State dans une interview au Wall Street Journal en septembre:

Je suis venu là-bas en voulant faire partie d’un groupe, en faisant partie d’une famille et je me suis vraiment senti accepté. Mais je ne serai jamais un de ces gars-là… Steph Curry, évidemment repêché là-bas. Andre Iguodala, a remporté les premières finales, premier championnat. Klay Thompson, repêché là-bas. Draymond Green, rédigé là-bas. Et les autres gars ont en quelque sorte réhabilité leur carrière là-bas.

Au fil du temps, j’ai commencé à réaliser que je suis juste différent du reste des gars. Ce n’est pas une mauvaise chose. Juste mes circonstances et comment je suis arrivé dans la ligue. Et en plus de cela, les médias l’ont toujours regardé comme KD et les Warriors. C’est comme si personne ne pouvait (donner) une entière acceptation de moi là-bas.

Durant a trouvé un endroit où il se sentait plus chez lui et a fait équipe avec ses amis Kyrie Irving et Deandre Jordan pour les Brooklyn Nets.

Mais Lacob, qui considère l’équipe qu’il a constituée comme étant sans doute la meilleure de tous les temps, ne comprend pas vraiment pourquoi un joueur choisirait de quitter un concurrent de championnat éternel.

.