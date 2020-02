La défaite des Hawks «un signal d’alarme» pour les Brooklyn Nets

Vendredi, il y avait un certain mouvement dans le classement de la NBA Eastern Conference. Les Hawks d’Atlanta ont dépassé les Knicks de New York et les Cavaliers de Cleveland, retirant le titre de la pire équipe de l’Est – même si ce n’est que temporaire. Ils y parviennent en éliminant les Brooklyn Nets, qui ont chuté à la huitième place du classement, tandis que l’Orlando Magic a pris le relais en tant qu’équipe n ° 7 de la Conférence Est.

Mais les Nets n’ont pas simplement perdu contre les Hawks. Ils ont abandonné le plus de points qu’ils ont cédés à n’importe quelle équipe depuis 1988. Il va sans dire, un résultat troublant compte tenu de ce que Brooklyn a devant lui.

“Si vous ne vous sentez pas gêné après avoir perdu contre une équipe que nous avons battue trois fois – battue par une assez large marge la dernière fois – ils sont sortis et nous ont embarrassés”, a déclaré Garrett Temple aux journalistes à Atlanta, par Brian Lewis du New York. Publier. «Orlando nous a laissé passer, donc si nous n’avons pas d’avantage pour les 23 prochains matchs, nous sommes dans le mauvais sport. Juste une question pour nous d’essayer de gagner autant de matchs que possible pour cette poussée éliminatoire. C’est un signal d’alarme pour nous. »

Brooklyn se rend au Miami Heat samedi, puis aux Boston Celtics mardi. Ainsi, non seulement les Nets auront du mal à reprendre cette place de numéro 7 dans l’Est, mais ils pourraient également permettre aux Wizards de Washington, neuvième (cinq matchs en arrière) de combler l’écart.

“Si nous continuons à jouer comme nous l’avons fait, nous ne serons pas dans les séries éliminatoires, point final, à bout portant”, a déclaré Temple. «C’est notre objectif, de faire les éliminatoires. Mais nous devons changer quelque chose. Nous devons concourir à la fin de la journée, ou nous serons assis à la maison à regarder. “

