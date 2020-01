La défaite des Ravens en séries éliminatoires contre les Titans n’est pas la faute de Lamar Jackson

Lamar Jackson a maintenant joué et perdu deux matchs éliminatoires. Qu’est-ce que cela dit de lui en tant que joueur?

Pas une putain de chose.

Son premier match éliminatoire il y a un an a été une mauvaise performance de la recrue d’alors, mais son deuxième a été défini par les erreurs que les autres ont commises. Les Ravens n’ont pas perdu contre les Titans parce que Jackson a joué en dessous de son niveau habituel – ils ont perdu parce que toute l’équipe a joué en dessous de son niveau habituel, en particulier la défense et les gars qui ont fait des passes.

Jackson peut être 0-2 en séries éliminatoires, mais rien sur sa performance contre le Tennessee n’a indiqué qu’il était au-dessus de sa tête. Jackson a porté ou passé le ballon sur 83 matchs contre les Titans, le plus grand nombre de touches pour un joueur dans un match éliminatoire de l’histoire de la NFL. Il l’a fait parce que les Ravens savaient qu’il était leur meilleur coup pour faire en sorte que quelque chose de positif se produise.

Alors qu’ils ont encore perdu 28-12, la seule chose que samedi nous a enseignée sur les Ravens est que Jackson ne peut pas toujours le faire lui-même. Même une attaque menée par Jackson peut faiblir lorsque tout le monde ne joue pas de son mieux.

Le casting de soutien de Jackson s’est effondré

Lors de la première possession du jeu par les Ravens, ils se sont rendus sur le territoire du Tennessee et ont rapidement retourné le ballon. Jackson a été enlevé lorsque sa passe est tombée des mains de l’ailier rapproché Mark Andrews:

La passe était un peu haute, mais Jackson n’a pas eu de chance que le pourboire ait conduit à une interception. Il était cependant en faute pour une interception ultérieure et un échappé sur un sac à bandoulière.

Alors que le match était encore serré en première mi-temps, ses receveurs ont continué à lâcher le ballon. Le receveur large Seth Roberts a eu deux gouttes dans la journée – une première infaillible en premier, et l’autre un touché potentiel:

Andrews, Willie Snead et Hayden Hurst avaient également des doigts de beurre. Au total, les Ravens ont eu six gouttes.

Puis il y a eu le match de course, qui a été paralysé par une blessure à Mark Ingram. Il n’a eu que six portages dans la nuit et a souvent été vu sur la touche pour faire examiner son mollet par le personnel de formation.

La défense des Ravens, quant à elle, n’avait pas de réponse pour Derrick Henry, qui avait 195 yards au sol. Il a été une balle de démolition – tout comme il l’a été contre les Patriots lors du Wild Card Round – et il a également exécuté une passe de jeu de truc qui a prolongé l’avance du Tennessee en seconde période.

Cette défense a permis des jeux de 66 et 45 verges, et le quart-arrière Ryan Tannehill a également lancé une paire de touchés, dont un dans lequel le secondaire de Baltimore est tombé en panne:

Les Titans n’ont jamais eu à se contenter d’un panier, marquant les trois fois où ils sont entrés dans la zone rouge.

Jackson en a eu du mal samedi – il a eu trois revirements, ce qui n’est pas caractéristique de quelqu’un qui n’en a eu que huit toute la saison. Mais il a lutté de la même manière que les joueurs le font souvent lorsque leur équipe est frappée tôt dans la bouche. Ses luttes étaient humaines. Il essayait de tout faire quand personne d’autre ne pouvait rien faire.

Jackson et les Ravens iront bien

L’année dernière, l’histoire de la défaite des Ravens en séries éliminatoires concernait la façon dont ils ont collé avec Jackson malgré ses statistiques moyennes à la mi-temps. Cette année, il s’agit de la façon dont les Corbeaux, dans leur ensemble, ont foiré les choses. Jackson a terminé le match de samedi avec 31 passes complétées pour 365 verges et un touché, et encore 143 verges au sol. Cela représente 508 verges d’offensive d’un homme et la première fois qu’un joueur totalise 300 verges par la passe et 100 verges au sol en un seul match d’après-saison.

L’idée que Jackson a maintenant la réputation d’étouffer dans les séries éliminatoires a déjà été balayée par le quart-arrière.

Lamar Jackson à ceux qui diront qu’il n’a pas gagné un match éliminatoire: «Je me fiche de ce qu’ils disent. C’est ma deuxième année dans la ligue. »

– Jamison Hensley (@jamisonhensley) 12 janvier 2020

Jackson ne s’inquiète pas de son bilan en séries éliminatoires et ne devrait pas non plus considérer la société dans laquelle il se trouve. Drew Brees, Peyton Manning et Aaron Rodgers n’ont remporté leur premier match éliminatoire qu’à leur sixième année de championnat, comme l’a souligné Chris Longue:

Même s’il n’y avait pas déjà beaucoup de preuves de la façon dont les coéquipiers de Jackson ont implosé samedi, il y aurait ceci: il en est à sa deuxième année dans la NFL! Il sort d’une saison de calibre MVP au cours de laquelle il a toujours été le meilleur joueur sur tous les terrains de football sur lesquels il a marché, semaine après semaine.

Baltimore, comme toute bonne équipe, examinera longuement ce match et ce qui a mal tourné. Très peu de ce que les Ravens trouveront sera la faute de Jackson. Si quelqu’un veut faire une prédiction sur l’avenir de Jackson, voici une valeur sûre: les Ravens seront bientôt de retour en séries éliminatoires, et Jackson sera la seule personne qu’ils veulent mener la charge.