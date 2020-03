La défaite héroïque de Dennis Schroder porte Thunder à une victoire de 105-104 à Boston

Le Thunder continue de rouler.

Après avoir battu les Pistons de Détroit et les Knicks de New York lors des deux premiers matchs du road trip de la Conférence Est de l’équipe, dimanche, Chris Paul et compagnie ont fait trois fois de suite avec une difficile victoire sur les Celtics de Boston.

Le CP3 a effectué 28 points, six rebonds et sept passes décisives tandis que Dennis Schroder a accordé 27 points à l’équipe sur le banc. Au final, il a suffi de surmonter une soirée de 24 points de Gordon Hayward. Le Thunder a prévalu par un score final de 105-104, mais pas sans quelque drame.

Les équipes se sont affrontées au cours du quatrième quart avant que Jayson Tatum (19 points, cinq rebonds) ne donne aux Celtics une avance de 104-103 dans la dernière minute du match. Sur la possession qui s’ensuivit, cependant, Schroder – qui mena l’équipe en marquant – réussit à dépouiller Kemba Walker du ballon et à marquer ce qui allait devenir le panier gagnant du match avec seulement 8,5 secondes à jouer.

En plus d’aider le Thunder à passer à 3-0 lors de son voyage sur la route, le club a maintenant 7-2 dans les neuf compétitions qu’il a disputées depuis la pause des étoiles.

Ils seront de retour à Chesapeake Energy Arena mercredi soir alors qu’ils accueillent l’Utah Jazz.

