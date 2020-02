La défense d’Andrew Wiggins rappelle à Draymond Green Kevin Durant

Alors que commence la partie après la pause des étoiles de la saison des Golden State Warriors, ils se retrouvent dans une position unique par rapport aux autres équipes coincées au bas du classement de la NBA.

La plupart des équipes avec des records du bas se reconstruisent pour l’avenir, mais Golden State envisage un retour aux séries éliminatoires dès la saison prochaine.

Le nouveau guerrier, Andrew Wiggins, est un facteur clé dans la remontée de Golden State vers le sommet de la montagne NBA.

Wiggins n’a disputé que trois matchs à Golden State, mais sa première impression a été bien accueillie. Lors de l’entraînement des Warriors le dernier jour de la pause des étoiles, Draymond Green a salué les capacités défensives de Wiggins. Green a comparé Wiggins à son ancien coéquipier, Kevin Durant sur la défensive.

Via Anthony Slater de The Athletic:

Je pense qu’il peut être un joueur All-Defensive. C’est l’un de mes objectifs pour lui. En tant que leader de cette équipe, une de mes choses sur laquelle je veux vraiment le pousser. Il a tous les outils dont il a l’athlétisme – me rappelle beaucoup Kevin en tant que défenseur où ils sont à la fois longs et dégingandés, mais agiles et peuvent bouger – des gars très maigres, mais pas faibles. De ce point de vue, il me rappelle beaucoup Kevin – Kevin est un grand défenseur.

En trois matchs avec Golden State, Wiggins a enregistré de nouveaux sommets en carrière dans les blocs (4) et les interceptions (5). L’ancien recrue de l’année s’est mêlé à un trio de talents All-Star sur la défensive dans sa courte période avec les Warriors. Wiggins a tiré la tâche de garder LeBron James, Jimmy Butler et Devin Booker dans des matchs consécutifs.

S’il peut continuer à s’appuyer sur ce que je pense qu’il peut, les deux matchs où il a été ici, je l’ai vu affronter des gars très bons, il montre beaucoup de promesses de ce côté-ci du ballon. Je pense défensivement; il peut être vraiment, vraiment bon.

Jouer aux côtés d’un ancien joueur défensif de l’année comme Green ne profitera qu’au développement de Wiggins. Si Green et Wiggins se connectent, les Warriors pourraient avoir un solide duo défensif avant la saison prochaine.

