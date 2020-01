La défense des 49ers a retrouvé la santé juste à temps pour faire des ravages en séries éliminatoires

Dans quatre des cinq derniers matchs de la NFL, les 49ers de San Francisco ont sélectionné un joueur de ligne défensive au premier tour. Surprise surprise, les 49ers ont désormais une défense chargée de Goliaths à l’avant.

Tous les quatre de ces choix de premier tour 49ers ont limogé Kirk Cousins ​​dans un clubbing 27-10 des Vikings du Minnesota dans la ronde divisionnaire. La recrue Nick Bosa l’a fait deux fois, tandis que DeForest Buckner, Arik Armstead et Solomon Thomas avaient chacun un sac. L’autre participant à la fête du sac à San Francisco samedi était Dee Ford, un choix de premier tour des Chiefs en 2014, qui a été acquis dans un métier intersaison.

Il y a tellement de talent à l’avant pour les 49ers qu’il est en fait difficile d’obtenir tout le quintette des premiers rondes sur le terrain – surtout lorsque les cinq sont en bonne santé. C’est un bon problème d’avoir, et pour la première fois depuis longtemps, San Francisco a ce luxe.

Les pauvres Vikings étaient du mauvais côté de cette force destructrice. Maintenant, les Packers doivent s’en inquiéter lors du NFC Championship Game.

San Francisco peut effondrer une poche en un éclair

Les occasions de marquer étaient rares pour le Minnesota. Il a terminé avec 147 verges d’attaque et sept premiers essais – le moins qu’un équipe ait connu en séries éliminatoires en 13 ans.

L’une de ces rares occasions de marquer est survenue à la fin du deuxième trimestre. Jimmy Garoppolo a lancé une interception au secondeur des Vikings Eric Kendricks au fond du territoire de San Francisco. Le Minnesota a pris plus de 29 mètres de la zone des buts avec 2:41 à faire dans la moitié et une chance d’égaliser le match à 14-14.

Quelques passes rapides à Dalvin Cook et Adam Thielen ont déplacé les Vikings dans la zone rouge. Mais une passe d’écran infructueuse suivie d’une incomplète a quitté le Minnesota avec un troisième et 11 sur la ligne des 17 yards.

C’était le moment idéal pour envoyer l’équipage de démolition se précipiter et les laisser épingler les oreilles. Attachez M. Cousins, les voici.

Seigneur. Les cousins ​​n’ont jamais eu la moindre chance et les Vikings ont été contraints de se contenter d’un field goal.

Armstead (n ° 91) a frappé le tacle droit avec une tête pleine de vapeur et l’a frappé à l’épaule intérieure avant que le garde droit n’ait la possibilité de faire quelque chose. Buckner (n ° 99) a mis le centre en marche arrière et lui a donné un parcours de 6 verges directement dans le tour des Cousins. Ford (n ° 55) a incendié la garde gauche si proprement qu’il a mis la main sur le dos de Cousins ​​un peu moins de trois secondes après que le ballon a été claqué. Bosa (n ° 97) a pris un large chemin autour du tacle gauche qui a éliminé la seule évasion possible par la porte arrière.

C’est une domination totale avec une ruée vers quatre hommes qui a encore permis à sept joueurs de 49ers de tomber dans la couverture. Voici à quoi ressemblaient les options des cousins ​​au moment où Ford a tendu le bras pour la première fois et a établi le contact.

Voici un autre tiers plus tard dans le jeu avec le même quatuor chargé de s’occuper des cousins.

Alors que la menace d’un bloc de puces ralentissait un peu Ford et qu’une double équipe maintenait Armstead à distance, Buckner et Bosa ne tardèrent pas à anéantir le côté gauche de la ligne offensive des Vikings.

Bosa a tourné le coin autour du plaqueur gauche Riley Reiff à la hâte, et cela aurait probablement suffi pour son troisième sac de la journée. Buckner a à peine remporté la course au quart-arrière. Buckner a battu le gardien Pat Elflein avec un mouvement de bras et a enterré Cousins ​​avec le sac le plus rapide des 49ers du match.

Toute cette taille, cette puissance et cette vitesse étaient trop pour les Vikings.

La défense des 49ers redevient saine

Une blessure au quadriceps a empêché Ford de jouer au cours de cinq des six dernières semaines de la saison régulière, et Bosa a dû composer avec une cheville modifiée qui a limité son temps de jeu en septembre.

Ce n’était pas seulement la ligne défensive qui traitait des blessures sur le tronçon. Il y avait aussi l’absence du secondeur Kwon Alexander en raison d’un pectoral déchiré subi lors de la semaine 9, et d’une blessure aux côtes pour la sécurité Jaquiski Tartt qui lui a coûté les quatre derniers matchs de la saison régulière. Le demi de coin All-Pro Richard Sherman a raté un match en décembre en raison d’une tension aux ischio-jambiers.

Au cours des huit premières semaines de la saison, les 49ers ont maintenu leurs adversaires à une moyenne de 11 points et 224,4 verges. Les quarts-arrière avaient une cote de passeur de 57,5 ​​contre le secondaire de San Francisco.

Mais au cours des neuf dernières semaines de 2019, San Francisco a abandonné 25,9 points par match, 326,4 verges et une note de passeur de 98,8.

La qualité de la compétition a joué un rôle. Les 49ers ont disputé Cincinnati, Washington et la Caroline au cours de la première moitié de la saison, et ont affronté des équipes éliminatoires lors de cinq de leurs huit derniers matchs. Mais la défense des 49ers a clairement ralenti car l’usure de la saison a empêché les joueurs importants de jouer.

Maintenant, Ford, Alexander, Tartt et Sherman sont tous en bonne santé et de retour dans l’alignement. San Francisco ressemblait plus à son moi de septembre et octobre quand elle a étouffé l’offensive des Vikings. C’est effrayant pour les Packers, et peut-être aussi pour le vainqueur du Championnat AFC.

Seules quatre équipes ont autorisé moins de sacs en 2019 que les Vikings, qui en ont abandonné 28. Les Packers ont abandonné 36 sacs, bien que cela ne signifie pas nécessairement que la ligne offensive du Minnesota est meilleure que celle de Green Bay. Aaron Rodgers était l’un des cinq quarts de la NFL qui détenait le ballon plus de quatre secondes par sac en 2019. La moyenne des cousins ​​était de 3,2 secondes pour les sacs.

Lorsque les 49ers ont joué contre les Packers vers la fin du mois de novembre, ils étaient sans Ford et Alexander. Cela n’a pas empêché San Francisco de limoger Rodgers cinq fois et de limiter l’offensive de Green Bay à seulement 198 yards dans une victoire de 37-8.

Les Packers vont devoir accélérer les choses et trouver un moyen de sortir le ballon de la main de Rodgers beaucoup plus rapidement s’ils veulent faire mieux dans le match revanche. La défense des 49ers est de nouveau en bonne santé et elle n’a pas besoin de quatre secondes pour ruiner votre journée.