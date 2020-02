La défense vintage de l’Atlético Madrid de Diego Simeone n’est pas morte

La plupart des bonnes équipes du football mondial jouent à peu près de la même manière.

Tout le monde a pris les meilleurs principes de Barcelone de Pep Guardiola et du Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, les a mélangés et a créé un système universel de bon football. Il se caractérise par une ligne défensive élevée et un pressing élevé, mais avec un certain degré d’organisation au milieu de terrain. Ces équipes sont presque toujours dans une certaine variété de formation 4-3-3 et habiles en possession. Les défenseurs peuvent jouer des passes de courte et moyenne portée, mais recherchent plus souvent des contre-attaques.

Il existe une certaine différenciation entre les équipes en fonction des compétences du meilleur joueur d’une équipe particulière ou des besoins tactiques d’un certain affrontement, mais en général, le football est beaucoup moins diversifié qu’il y a dix ans. Les écoles de pensée Guardiola / Klopp sont si omniprésentes que cela ressemble à une nouveauté de voir une bonne équipe choisir de faire quelque chose de complètement différent. Entrez l’Atlético Madrid, qui a formé un mur devant son filet au moment où il s’est imposé 1-0 sur Liverpool lors de son huitième de finale de Ligue des Champions.

C’était la signature Atléti. Diego Simeone est en charge depuis 2011, et son équipe est connue pour le même look la plupart du temps: une formation ultra-défensive, ultra-compacte 4-4-2 dans laquelle les attaquants sont assis dans l’espace où la plupart des équipes mettre leurs milieux de terrain centraux. Lorsqu’il est parfaitement exécuté, il est presque impossible de le décomposer.

Liverpool n’a pas pu déterminer comment procéder. Le score de 1-0 a duré 90 minutes et les Reds, champions d’Europe en titre, invaincus en Premier League au cours de l’année dernière et marqueurs de 61 buts en 26 matches de championnat cette saison, n’ont même jamais mis le ballon au point.

Après le match, Liverpool s’est plaint de la négativité de son adversaire et a insisté sur le fait que le résultat était simplement dû à la malchance. Mais ce n’est pas vrai: Liverpool aurait pu avoir 73% de possession, mais il n’a jamais eu d’avantage pendant une seconde.

Avant le match, il n’était pas clair si Atléti était toujours capable d’une telle performance. L’année dernière, ils ont perdu plusieurs grands joueurs dont la carrière était liée au système, dont Gabi, le capitaine de longue date et le général sur le terrain; Diego Godin, sans doute le meilleur défenseur du monde; et les arrières latéraux Felipe Luis et Juanfran, qui faisaient partie de la ligne arrière. Aucun leader évident n’a été engagé pour les remplacer. Atléti n’a pris qu’un point de retard sur la Juventus en phase de groupes de la Ligue des champions et s’est incliné face au Bayer Leverkusen. Ses cinq buts encaissés en six matchs sont loin d’être médiocres, mais aussi loin de ce que tout le monde attend de la plus défensive des plus célèbres équipes européennes.

Du côté offensif, Antoine Griezmann, le seul homme à qui on a accordé un peu de liberté tactique pendant que tout le monde faisait le sale boulot, n’a en fait pas été remplacé. Le 126 millions d’euros de Joao Felix devrait encore transformer sa carrière à Atléti et devenir une superstar, mais il a l’air d’un naïf de 20 ans cette saison. Alvaro Morata a toujours été plus un attaquant de soutien qu’un marqueur de volume. Et Diego Costa, 31 ans, a dépassé le sommet de ses pouvoirs. Les 25 buts d’Atléti en 24 matches de championnat sont un retour embarrassant pour une équipe de ses ressources financières.

Et pourtant, la défense d’Atléti – un peu secrètement avant le match de mardi, semble-t-il – reste de l’élite. Ses buts escomptés par tir concédé sont les meilleurs en Liga et en UEFA Champions League. Les Rojiblancos ne renoncent toujours à des tirs de qualité à personne, et ils sont également parmi les meilleurs au monde dans plusieurs autres catégories défensives, selon StatsBomb.

Bien que Simeone ait perdu certains des joueurs défensifs les plus constants au monde, sa ligne arrière n’a à peine sauté un battement. Le nouveau latéral Renan Lodi a dépassé les attentes. Le défenseur central Felipe, qui a rejoint Porto cet été, semble faire partie du système depuis des années. Kieran Trippier était une star quand il était en forme, et Šime Vrsaljko a superbement suppléé mardi soir. Thomas Partey, acteur incontournable des deux dernières saisons, est devenu un leader défensif au milieu de terrain.

Les difficultés d’Atléti en Liga et en phase de groupes de la Ligue des champions ont fait critiquer Simeone pour la première fois de sa carrière. Beaucoup se demandent si ce sera sa dernière saison à diriger le club avec lequel il est synonyme, et s’il est temps pour les deux parties de passer à autre chose. Mais mardi, nous avons vu l’Atléti vintage, même si les joueurs emblématiques de l’Atléti vintage ne font plus partie du club.

Le football a radicalement changé depuis 2011, tout comme l’Atlético Madrid, mais Simeone est toujours exactement le même.